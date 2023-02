Starke Garchinger machen früh alles klar - SEF unterliegt mit 0:4

Rückkehrer am Ball: Osaro Aiteniora (2. v. r.), der in der Winterpause aus Hallbergmoos zurück nach Freising gewechselt war, spielte gegen Garching 90 Minuten durch. Foto: Lehmann © Lehmann

Im vierten Vorbereitungsspiel unterliegt der SE Freising mit 0:4 dem Bayernligisten VfR Garching mit einem deutlichen 0:4.

Freising - Die zweite Niederlage im vierten Vorbereitungsspiel mussten die Landesliga-Fußballer des SEF am Sonntag einstecken. Am Ende gab es gegen den Bayernligisten VfR Garching ein deutliches 0:4.

Allerdings standen die Vorzeichen für das Team um Spielertrainer Florian Bittner vor dieser Testpartie nicht gerade günstig. Weil mit Co-Spielertrainer Michael Schmid und Co-Kapitän Jonas Mayr die beiden etatmäßigen Innenverteidiger aus persönlichen Gründen passen mussten, waren die Gastgeber zum Improvisieren gezwungen.

Die Folgen waren insbesondere im ersten Durchgang zu sehen – bereits zum Pausenpfiff war angesichts von vier Gegentreffern alles klar. Beim 1:0 von Mark Zettl stand Freisings Keeper Jonas Trost viel zu weit vor seinem Kasten und fing sich einen Lupfer ein (10.). Vor dem 2:0 durch Quentin Kehl (14.) hatte sich der Ex-Regionalligist wieselflink mit zwei Mann zum SEF-Gehäuse durchkombiniert. Ein mustergültiger Angriff über die Außen, den Christian Wimmer im Zentrum mit Köpfchen abschloss, stellte das Ergebnis auf 3:0 (21.). Und den vorzeitigen Schlusspunkt setzte schließlich der Ex-Freisinger Robert Rohrhirsch in der 34. Minute. Der SEF war nicht gänzlich unterlegen. Christian und Florian Schmuckermeier schafften es jedoch nicht, aus zwei hundertprozentigen Chancen Kapital zu schlagen.

„Garching war im ersten Durchgang sehr stark“, sagte SEF-Coach Bittner. „Nach dem Wechsel konnten wir das Spiel offener gestalten.“ Da klappte manches schon besser. Vor allem in der Defensive – Sebastian Thalhammer und Staas Mitko halfen in der Abwehrkette aus – leisteten sich die Platzherren weniger Patzer. Zum wirklichen Gradmesser wird aber das Testspiel gegen den Landesligisten TuS Geretsried am Samstag um 14 Uhr in der Savoyer Au. ms

