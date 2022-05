Staudt schießt Eching in die Kreisliga

Spätes Glück: Martin Redl (grünes Trikot) und der SVA holten drei wichtige Zähler. © lehmann

Bezirksliga: SVA Palzing schlägt den FC Alte Haide durch ein sehr spätes Tor

Palzing – Fast sechs Minuten lief die Nachspielzeit, länger als vom Schiedsrichter angezeigt. „Wir sind schon eine Minute drüber“, rief Sepp Summerer, der Trainer des SVA Palzing. Er und seine Spieler sehnten im Kellerduell mit dem FC Alte Haide den Schlusspfiff herbei. Dann startete das Heimteam einen letzten Angriff. Ivan Rakonic flankte auf Noah Staudt und der traf mit der letzten Aktion zum 2:1-Sieg. Die Palzinger stürmten auf den Platz und in den Jubel ertönte der Schlusspfiff. Der SVA steht nach den drei Punkten mit einem Bein in der Relegation, hat sich dies durch einen großen Einsatz verdient.

Palzing ging mit vier Punkten Vorsprung auf die Münchner in das Duell, die Gäste haben aber ein Spiel weniger absolviert. So wie der SV Kasing, mit dem sich der SVA am vergangenen Wochenende die Punkte geteilt hatte. „Gegen Kasing haben wir viel lang gespielt, gegen Alte Haide wollten wir dominanter auftreten“, so der SVA-Trainer. Seine Mannschaft hatte mehr Ballbesitz, allerdings nur im ungefährlichen Raum. Alte Haide entpuppte sich als schwieriger Gegner und legte kurz vor der Halbzeitpause vor: Ein flacher Pass aus der Innenverteidigung kam durch zu Christoph Traub, der SVA-Keeper Christian Berghammer keine Chance ließ (37.). Ein Schock für die Palzinger.

Mit Staudts Tor steht fest: Eching steigt ab

Kurz nach dem Seitenwechsel setzte sich Fabian Radlmaier gegen mehrere Verteidiger durch, Thomas Kaindl verwertete in der Mitte aus kurzer Distanz zum 1:1-Ausgleich (47.). Beide Teams hatten nun Chancen. Berghammer rettete einmal stark gegen einen Alte-Haide-Angreifer, auf der Gegenseite knallte Louis Goldbrunner (65.) die Kugel aus 25 Metern an die Latte. Wenig später schoss Staudt freistehend drüber (79.). Mit 1:1 ging es in die Nachspielzeit, und da öffnete Staudt das Tor zur Relegation weit. „Ein Unentschieden wäre in Ordnung gewesen, aber der Sieg ist deutlich besser.“ Noch ist nichts sicher für den SVA, nur dass man damit den TSV Eching in die Kreisliga befördert hat.