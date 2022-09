Stotter-Start ist endgültig vergessen

Raus aus der Gefahrenzone: Vitus Kirchberger hält die Holzkirchner Stürmer fern. © Lehmann

Landesliga: Der SE Freising feiert mit dem 2:1-Heimsieg gegen TuS Holzkirchen den dritten Dreier in Folge.

Freising – Der SE Freising kommt in der Landesliga immer besser in Fahrt, am Donnerstag gab es ein 2:1 (2:0) gegen den TuS Holzkirchen, es war der dritte Sieg in Folge für die junge Elf. Fast schon vergessen sind die Anfänge der aktuellen Saison, als zu befürchten stand, dass die Lerchenfelder lange Zeit im Tabellenkeller verharren würden – vier Partien gab es für Gelb-Schwarzen keinen Sieg.

Nun scheinen die Mannen von Coach Flo Bittner nicht nur gefestigt, sie holten gegen Holzkirchen sogar relativ souverän den nächsten Dreier. Jedoch, wollte Bittner hinterher auch gar nicht verheimlichen, „haben wir uns in den ersten 20 Minuten erst einmal abgetastet.“ Beide Teams neutralisierten sich weitestgehend im Mittelfeld, große Torraumszenen waren eher Mangelware. Freising war gewarnt, standen mit Sean Erten und Christopher Korkor zwei schnelle Spieler in der TuS-Startaufstellung. Das galt es abzusichern, weswegen die Platzherren ungewohnt tief standen, das aber solide spielten und offensiv wirklich zwingenden Szenen nur sie selber hatten. Ein Mal kratzte ein Holzkirchener Spieler einen Ball gerade noch von der Linie (3.), später hatte Kapitän Jonas Mayr nach einer Ecke die große Chance zur Führung (12.).

Vorentscheidung innerhalb

von fünf Minuten

Auf der anderen Seite klatschte ein harmloser Ball der Gäste auf die Oberkante der Querlatte (30.). Dass die Partie dann binnen fünf Minuten zu Gunsten der Hausherren entschieden war, passte irgendwie ins Bild. Die erste wirklich flüssig vorgetragene Offensivaktion brachte die Führung. Christian Schmuckermeier hatte auf der linken Seite mit Auge auf Daniel Müller weitergeleitet, der spielte sich durch bis fast zur Grundlinie und flankte sinnvoll ins Zentrum, erspähte dort Spielertrainer Bittner an der Strafraumgrenze. Dessen anschließender Schuss wurde noch leicht abgefälscht und segelte flach ins rechte Eck (35.). Der SEF tat jetzt das, was von einer Fußballmannschaft in diesen Momenten zu tun ist: Er legte nach. Dieses Mal hieß der Vorbereiter Maximilian Rudzki, der in die Startelf gerutscht war. Beinahe war der Ball schon verloren, doch Rudzki setzte nach, flankte scharf nach innen. Dort überstieg Stürmer Luka Brudtloff in nicht einmal zwei Meter Entfernung zum Tor alle Gegenspieler und nickte ein (40.).

SEF muss nur

kurzzeitig zittern

In der zweiten Hälfte musste Bittner leicht angeschlagen raus, was dem Spielfluss anzumerken war. Freising hatte weniger Ballbesitz, aber trotzdem die besseren Offensivaktionen. in Fernschuss von Selim Magat segelte knapp drüber (55.), später traf erneut der eingewechselte Magat aus bester Position nur den Pfosten (81.). Hektisch wurde die Partie noch einmal, weil Freising im Aufbau patzte, Holzkirchen mit Alexander Mehring über links wieselflink konterte und Menelik Ngu Ewodo die anschließende Flanke ins Tor beförderte (86.). Weil Marcos Hones die ganz große Chance zum 3:1 versiebte (90.+1) und Schiedsrichter Tim Bruckner überdies eine großzügige Nachspielzeit gewährte, musste Freising um diesen dritten Sieg in Folge kurzzeitig zittern.

SE Freising – TuS Holzkirchen 2:1 (2:0).

Aufstellung: Oswald – Löw, Schmid, Kirchberger, Müller (84. Kleidorfer) – Mayr –Rudzki, Günzel (90.+3 Ederer), Bittner (46. Magat), Christian Schmuckermeier (57. Rist) – Brudtloff (76. Hones).

Tore: 1:0 Bittner (35.), 2:0 Bruftloff (40.). 2:1 Ngu Ewodo (86.).

Gelbe Karten: Brudtloff, Günzel.

Schiedsrichter: Tim Bruckner.

Zuschauer: 122.