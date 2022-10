Strittige Pfiffe, bittere Pleite: Hallbergmoos unterliegt auch in Gundelfingen

Fußball-Bayernliga

Den nächsten Nackenschlag mussten die Fußballer des VfB Hallbergmoos in Gundelfingen hinnehmen. Dabei ließ das Team in Hälfte eins zu viele Chancen liegen.

Hallbergmoos – In den vergangenen Wochen kam immer wieder die Frage auf, ob beim kriselnden Bayernligisten VfB Hallbergmoos jeder alles für die Wende gibt. In Gundelfingen stimmte eigentlich vieles – bis auf das Ergebnis. Bei der 1:3 (1:0)-Schlappe war der Vorletzte das bessere Team, machte zu wenig aus seinen Vorteilen und schlug sich am Ende selbst. Allerdings gab es einige strittige Schiedsrichter-Entscheidungen.

Insbesondere in der ersten Halbzeit war der VfB der Chef im Ring. Mit enormem Laufeinsatz attackierte die Mannschaft die Gundelfinger früh und brachte die biederen Gastgeber immer wieder in Schwierigkeiten. Die Hallbergmooser schlugen jedoch zu wenig Kapital aus ihren Ballgewinnen, nach denen dank schnellem Umschalten auf Offensive sofort Gefahr aufkam. Eine 2:0- oder 3:0-Pausenführung wäre möglich und auch verdient gewesen. Der Treffer von Simon Werner nach Pass von Fabian Diranko war schön herausgespielt (13.). Gundelfingen hatte in den ersten 45 Minuten keine ernsthafte Torchance.

Selbst die Hausherren waren vom Elfmeterpfiff überrascht

In Hälfte zwei kontrollierten die Hallbergmooser weiter das Geschehen. Es deutete wenig bis gar nichts darauf hin, dass die Partie kippen könnte. Doch nach einer Stunde gab es einen Foulelfmeter, den Spielertrainer Matthias Strohmaier versucht haben soll: „Ich habe nur gegrätscht, um den Ball zu blocken. Dann ist der Spieler in mich reingelaufen.“ Selbst die Hausherren waren vom Pfiff überrascht, Manuel Müller nahm das Präsent dennoch dankend an.

Ein ganz bitteres Geschenk war sechs Minuten später der Gundelfinger Führungstreffer, der durch einen Blackout von Andreas Giglberger zustande kam: Der Innenverteidiger verlor die Kugel an der Grundlinie, und Benedikt Ost musste nur noch Keeper Martin Dinkel überwinden. Es folgte erst ein Tor von Monty Mendama, das nach dem Pass von Andreas Kostorz wegen Abseits abgepfiffen wurde. Danach sah das 3:1 von Janik Noller (80.) verdächtig nach Abseits aus. Drei wesentliche Entscheidungen fielen folglich gegen Hallbergmoos aus. Einmal hatte das Team aber Glück, als kurz vor dem Ende Schlussmann Dinkel 25 Meter vor dem Tor einen Stockfehler per Foul kaschierte und zwingend Rot hätte sehen müssen. Wohl aus Mitleid gab es nur Gelb.

Hallbergmoos: Klar gesteigert, trotzdem verloren

„Das ist schon sehr, sehr bitter, weil wir nach einer ansprechenden Leistung wieder mit leeren Händen dastehen“, sagte VfB-Trainer Strohmaier. Eigentlich habe alles gepasst, allerdings müsse man sich die liegengelassenen Chancen in der ersten Halbzeit ankreiden lassen: „Wenn wir das 2:0 oder 3:0 machen, kommt Gundelfingen nicht mehr zurück.“

Fazit: Nach den zuletzt sehr schwachen Leistungen zeigten die Hallbergmooser diesmal wieder ihr Potenzial und gaben auch eine Antwort auf die Frage nach der Einsatzbereitschaft. „Diesmal war es angesichts der Umstände eine mehr als unglückliche Niederlage“, betonte Strohmaier.

