Strohmaier-Standpauke fruchtet: VfB Hallbergmoos gewinnt letzten Test

Von: Nico Bauer

Teilen

Trainer Matthias Strohmaier: „Vielleicht war es noch zur rechten Zeit ein Schuss vor den Bug.“ © Verein

Die Fußballer des VfB Hallbergmoos haben beim TSV Jetzendorf nach Rückstand noch mit 3:1 gewonnen. Das Gelbe vom Ei war es allerdings nicht.

Hallbergmoos – In der Halbzeitpause musste Trainer Matthias Strohmaier laut werden, danach ging es einigermaßen. Dennoch lief das letzte Testspiel des Fußball-Bayernligisten VfB Hallbergmoos, der am Ende beim Landesliga-Aufsteiger TSV Jetzendorf noch mit 3:1 (0:1) gewonnen hat, nicht so, wie man sich das eigentlich vorgestellt hatte.

Wegen der Relegation müssen die Hallbergmooser in einer extrem kurzen Vorbereitung in die Spur finden. Der Plan sah vor, erst in Testpartien gegen Teams aus der Regionalliga die Defensive zu fordern und nun gegen Jetzendorf offensive Lösungen bei viel eigenem Ballbesitz zu kreieren. Ballbesitz hatte der VfB auch – was dabei herauskam, war allerdings brotlose Kunst. Nach einer ganz schwachen ersten Halbzeit führte Jetzendorf durch den Treffer von Dominic Reisner (29.) völlig verdient mit 1:0, es wurde ungemütlich in der Kabine des VfB. Die Kurzform von Strohmaier: „Wenn Einsatz und Laufbereitschaft nicht stimmen, bekommen wir auch gegen einen Landesligisten Probleme.“

In Halbzeit zwei stand ein anderer VfB auf dem Platz

Nach der Pause zeigten einige Spieler eine Reaktion, eingewechselte Akteure wie etwa David Lucksch konnten Zeichen setzen. Auf dem Platz stand nun gefühlt ein ganz anderer VfB, der dann auch durch die Tore von Johannes Petschner (65.), Julian Kersting (78.) und Cengiz Basaran (88.) das Ergebnis drehte. Das ging letztlich in Ordnung, aber eine Glanzleistung war die Generalprobe nicht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Strohmaier fordert die Grundtugenden des Fußballs ein

„Vielleicht war es noch zur rechten Zeit ein Schuss vor den Bug“, sagte Coach Strohmaier, dessen Team am kommenden Samstag beim Meisterschaftsfavoriten TSV Landsberg in die Punktrunde startet. Der Trainer macht auch deutlich, dass man nach der physischen wie psychischen Ausnahmesituation mit vier Relegationsspielen in zwei Wochen nun zaubern müsse. Körperlich sind die Hallbergmooser bereit für den Ernst des Ligaalltags, spielerisch wird man in den ersten Bayernliga-Wochen noch manche Teile der Vorbereitung nachholen müssen. Strohmaier erwartet keine Wunderdinge, zeigte in Jetzendorf aber, dass es ungemütlich wird, „wenn die Grundtugenden des Fußballs fehlen“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.