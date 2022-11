Strohmaiers erste Streichrunde: VfB Hallbergmoos sortiert vier Spieler aus

Von: Nico Bauer

Muss ab sofort mit der Zweiten Mannschaft trainieren: Neuzugang Marcel Sieghart (l.) hat beim VfB Hallbergmoos wohl keine Zukunft mehr. Selbiges gilt für drei andere Kicker. © Riedel

Fußball-Bayernligist VfB Hallbergmoos streicht vor der Partie bei Schwaben Augsburg vier Spieler aus dem Kader. Darunter sind auch zwei Ex-SEF-Kicker.

Hallbergmoos – Der VfB Hallbergmoos sehnt den Spirit der vergangenen Saison herbei, mit dem die Fußballer eine Aufholjagd und letztlich den Klassenerhalt in der Bayernliga geschafft haben. Um wieder zu einem Team zu werden, wurde während der Woche erstmal aufgeräumt: Vor dem Auswärtsspiel beim TSV Schwaben Augsburg (Samstag, 14 Uhr) wurden vier Kicker aus dem Kader gestrichen.

„Ab sofort trainieren vier Spieler mit der Zweiten Mannschaft“, sagt Coach Matthias Strohmaier. Dabei handelt es sich um Osaro Aiteniora, Monty Mendama, Berin Brzovic und Marcel Sieghart. Alle vier sind Neuzugänge – zwei kamen kurz vor Transferschluss (Brzovic, Sieghart) und zwei spielten vorher beim SE Freising (Brzovic, Aiteniora). Mit diesem Schritt hat Strohmaier ein deutliches Zeichen gesetzt, dass er nur noch Männer im Kader haben will, die sich für die Mannschaft und den Verein zerreißen. Auch wenn es der VfB nicht offiziell kundgibt, dürfte das die Ansage sein, dass sich dieses Quartett neue Clubs suchen sollte, wenn man weiter höherklassig kicken möchte.

Strohmaier nimmt Küchle in Schutz

Strohmaier ist ein geradliniger und ehrlicher Typ, dem es fremd ist, die Schuld auf andere zu schieben. Deshalb nimmt er ausdrücklich den Sportleiter des VfB, Anselm Küchle, in Schutz: „Dass einige Neuzugänge im Sommer ein Griff ins Klo waren, ist nicht alleine seine Schuld.“ Auch er habe falsch gelegen. Und deshalb gelte es nun, gemeinsam den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Strohmaiers erste Streichrunde im Kader könnte erst der Anfang gewesen sein: Andere Kicker spielen in den letzten drei Partien vor der Winterpause möglicherweise auf Bewährung. Der Trainer sieht für den VfB Hallbergmoos nur dann die Chance auf eine Kehrtwende, wenn man mit elf Mentalitätsmonstern auf dem Feld auch fußballerisch bessere Kontrahenten in die Knie zwingen will.

Schweres Auswärtsspiel in Schwaben

Sportlich ist Gegner Schwaben Augsburg durchaus eine Hausnummer. Coach Strohmaier sieht den Tabellensiebten vom Kader her noch weiter oben in der Liga und hofft daher ein wenig, dass der TSV seine Elf unterschätzt. Nach dem Auswärtsspiel in Augsburg warten mit den weiteren schwäbischen Bayernligisten TSV Nördlingen und Türkspor Augsburg Teams aus dem unteren Tabellendrittel. Speziell in diesen Partien muss der VfB Hallbergmoos punkten, wenn man in der zweiten Saisonhälfte über mehr reden will als das Vermeiden des direkten Abstiegs.

Mögliche Aufstellung:

VfB: Dachs – Petschner, Strohmaier (Monthe), Giglberger, Mömkes – Kostorz, Beetz, Thee (Küttner), Krause, Werner – Diranko.

