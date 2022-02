Summerer-Nachfolge geklärt: Dello Buono übernimmt im Sommer beim SVA Palzing

FUSSBALL-BEZIRKSLIGA

Von Moritz Stalter schließen

Gianluca Dello Buono steigt im Sommer zum Trainer der Ersten Mannschaft des SVA Palzing auf. Der neue Coach steht auch beruflich auf eine gute Raumaufteilung.

Palzing – Der SVA Palzing hat ab der nächsten Saison einen neuen Trainer: Gianluca Dello Buono rückt intern auf und beerbt Sepp Summerer, für den nach sechs Jahren beim SVA Schluss ist. Der Club hofft auf frischen Wind – und setzt auf Dello Buonos Kreativität.

Als während der Corona-Pandemie kein Mannschaftstraining stattfinden konnte, führte Dello Buono eine Challenge ein. In Vierergruppen absolvierten die Kicker Kraft- und Konditionsübungen, die dann über ein Punktesystem verrechnet wurden. Den Spielern gefiel es. Auch Abteilungsleiter Dominik Heiß und der Vorstandschaft war dies nicht verborgen geblieben: „Giani macht ein super Training. Wir hatten in der Zweiten Mannschaft noch nie eine so hohe Trainingsbeteiligung wie unter ihm“, sagt Heiß.

„Ich bin nicht der Umschaltspiel-Typ, sondern der Ballbesitz-Typ.“

Dello Buono wurde in Bergisch Gladbach geboren und hat italienische Wurzeln. Italien wird im Fußball-Kontext häufig mit Defensive in Verbindung gebracht. Auch der 36-Jährige sieht das Verteidigen als Kunst – doch ein Fan des Catenaccio, einer Art Abwehrriegel, ist er nicht. „Taktik ist das Nonplusultra. Ich möchte aber nicht tief verteidigen, sondern hoch pressen.“ Und weiter: „Ich bin nicht der Umschaltspiel-Typ, sondern der Ballbesitz-Typ.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Dello Buono gelang es, seine Philosophie den Spielern einzuimpfen – während seiner Zeit als Nachwuchstrainer beim BC Attaching und SE Freising und auch seit 2019 beim SVA Palzing. In der vergangenen Saison führte er die SVA-Reserve als Aufsteiger auf Platz drei der A-Klasse 6. In dieser Spielzeit überwinterte das Team auf Rang vier.

Im Sommer übernimmt der frühere Innenverteidiger nun zum ersten Mal eine Erste Mannschaft im Herrenbereich. Ob er dann einen Bezirksligisten oder im Abstiegsfall einen Kreisligisten trainiert, ist ihm erst einmal egal: „In meiner aktiven Karriere habe ich größtenteils in der Kreisliga gespielt. Und weil ich mir die Partien der Ersten immer gerne anschaue, kenne ich auch die Bezirksliga“, betont Dello Buono. Er setzte sich bereits mit seinen neuen Spielern auseinander und ist überzeugt: „Die Mannschaft hat das Zeug zum Ballbesitz-Fußball.“

Manfred Bullok coacht die SVA-Reserve

Dello Buono ist angenehm ehrgeizig und bildet sich in seiner Freizeit weiter. Er ist Inhaber der B-Lizenz – und weil er für die nächste Stufe noch nicht die Anforderungskriterien erfüllt, wählte er einen anderen Weg: „Ich mache seit Sommer eine Online-Trainerausbildung bei der Agentur ‚trainr.’. Die würde angerechnet werden, sollte ich mich mal für die A-Lizenz bewerben.“ Er möchte sich bestmöglich vorbereiten. Übrigens: Auch beruflich steht Gianluca Dello Buono auf eine gute Raumaufteilung: Er ist Diplom-Landschaftsarchitekt.

Sein Nachfolger als Trainer des SVA-Reserve-Teams wird Manfred Bullok (35). Der Torhüter der Ersten Mannschaft muss seine aktive Karriere wegen eines Knorpelschadens im Knie beenden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.