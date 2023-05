Nach Abstieg: SVA Palzing hat noch Ziele – „Haben nicht locker trainiert“

Mehr Punkte als in der Hinrunde sollen her

Auf seiner Bezirksliga-Abschiedstournee hat der SVA Palzing noch Ziele: Eines davon ist, die Punkteausbeute aus der Hinrunde (neun) zu übertreffen.

Palzing – Drei Punkte brauchen die Palzinger dafür noch aus den verbleibenden drei Partien. Die erste Chance dafür bietet das Auswärtsmatch beim FC Aschheim am heutigen Freitag (19.30 Uhr).

Trainer Gianluca Dello Buono will die Spannung trotz des seit einer Woche besiegelten Abstiegs hoch halten – und seine Akteure ziehen mit. „Wir haben nicht lockerer trainiert, sondern so wie immer. Die einzige Ausnahme: Wir haben die Athletikelemente durch eine Spielform ersetzt und das Abschlussspiel um fünf Minuten verlängert“, so der SVA-Coach. „Es lässt sich keiner hängen. Die Jungs wollen die Saison gut beenden.“ Das will auch Tim Bausch, sein Einsatz ist aufgrund einer Knie- und Oberschenkelblessur allerdings mehr als fraglich. „Tim hätte sich eine Pause verdient“, sagt Dello Buono.

Im Hinspiel kassierten die Palzinger eine 1:2-Niederlage. Es war eines der Duelle, in denen der SVA eine Führung nicht verteidigen konnte. Torhüter Michael Wellenhofer war kurz vor dem Schlusspfiff mit nach vorne geeilt und kam tatsächlich an den Ball, doch die Latte verhinderte den Ausgleich. Palzing ging leer aus, der Gegner jubelte – wie so häufig in dieser Saison. Am Freitag wollen die Ampertaler das bessere Ende für sich haben. Allerdings: Der FCA hat trotz eines Sechs-Punkte-Vorsprungs auf die Abstiegszone den Klassenerhalt noch nicht in der Tasche – und somit nichts zu verschenken. (stm)