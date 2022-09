SVA Palzing: Diesmal keine Auszeit nach der Pause - „Haben konsequent verteidigt“

4:1-Heimsieg gegen TSV Rohrbach

Von Moritz Stalter schließen

In den vergangenen Wochen hat sich der SVA Palzing wiederholt nach der Pause eine Auszeit genommen.

Palzing – Im Heimspiel gegen den TSV Rohrbach hielten die dieses Mal von Co-Spielertrainer Onur Tas betreuten Palzinger die Konzentration oben. Das Resultat war ein 4:1-Erfolg, der so nicht erwartet werden konnte, aber hochverdient war.

Trainer Gianluca Dello Buono war abwesend, verfolgte die Partie aber zu Hause im Livestream. Und er war begeistert, was sein Team unter seinem Assistenten auf den Rasen brachte. Noah Staudt bescherte dem SVA mit seinem Führungstor nach zwei Minuten einen Traumstart. Alexander Schneider legte per Elfmeter nach Foul an Marcel Radlmaier das 2:0 nach (8.). Die Führung gab der Heimelf Sicherheit, dennoch hatte Rohrbach vor dem Seitenwechsel auch Aktionen. „Sie sind immer wieder mal gefährlich am Sechzehner aufgekreuzt“, sagte Dello Buono. Die Zwei-Tore-Führung hielt aber bis zur Pause.

„Wir haben in den vergangenen Wochen ja in der zweiten Halbzeit nicht immer das Niveau gehalten“, erinnert sich der Coach. „Aber dieses Mal war es anders. Wir haben konsequent verteidigt und uns gute Chancen erspielt.“ Eine davon nutzte Benedikt Reiter zum 3:0 (60.). Es war die Vorentscheidung, denn Palzing zeigte auch danach keine Schwächen. Vermeidbar wäre einzig das Eigentor von Simon Stephan gewesen (84.) – der einzige Schönheitsfehler. Dafür gab es in der Nachspielzeit noch einen Höhepunkt: Neuzugang Andre Bauer erzielte den 4:1-Endstand und bejubelte anschließend seinen ersten Treffer in der Bezirksliga. (Moritz Stalter)