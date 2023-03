SVA Palzing wehrt sich im Schicksalsspiel: immerhin einen Zähler gutgemacht

Mittelfeldspieler Tim Bausch: Der 24-Jährige erzielte sein erstes Saisontor für den SVA Palzing. © SVA

Es stand sehr viel auf dem Spiel. Denn die Chancen des SVA Palzing auf den Klassenerhalt wären bei einer Niederlage beim SV Untermenzing drastisch gesunken.

Palzing – Den ganz großen Befreiungsschlag hat das Schlusslicht letztlich zwar verpasst, durch das 1:1 (0:0) im Kellerduell aber immerhin einen Punkt auf den Abstiegsrelegationsplatz wettgemacht. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Bezirksliga Nord lebt.

SVA-Trainer Gianluca Dello Buono musste nach der Verletzung von Ivan Rakonic umstellen. Winterneuzugang Raul Simian übernahm den Job des Mittelstürmers und überzeugte bei seinem Startelfdebüt. „Raul hat es sehr gut gemacht. Er war beweglich, hatte zahlreiche Ballkontakte und hat die Bälle vorne gut festgemacht. Ich bin sehr zufrieden“, sagte Dello Buono. Der Coach hatte seine Mannschaft gut auf die Untermenzinger und deren lange Pässe eingestellt. SVA-Torhüter Christian Berghammer erlebte ruhige 45 Minuten. Seine Vorderleute hatten Chancen auf die Führung, ein Treffer sollte den Gästen vor der Halbzeitpause jedoch nicht gelingen.

Dies änderte Tim Bausch kurz nach dem Seitenwechsel. Der Mittelfeldspieler war nach einem Freistoß von Fabian Radlmaier mit dem Kopf zur Stelle (49.). Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Eine davon nutzte der Untermenzinger Moritz Mösmang zum 1:1-Ausgleich (70.). Die Palzinger ließen sich davon allerdings nicht beeindrucken. Sie hielten an ihrem Spielplan fest – und hatten nach dem Ausgleich zwei Topchancen auf den Sieg: Zunächst verpasste Onur Tas nach einer Standardsituation per Kopf den erneuten Führungstreffer. Benedikt Reiters Möglichkeit fiel in die Kategorie Hundertprozentige, er schloss freistehend aber zu unplatziert ab. Somit blieb es beim 1:1.

„Wir haben einen Punkt gutgemacht. Ich bin wirklich zufrieden“, sagte Coach Dello Buono nach dem Schlusspfiff. Der Rückstand auf den einzigen Abstiegsrelegationsplatz – auf dem rangiert der VSST Günzlhofen – beträgt zehn Spieltage vor Schluss sechs Zähler. Noch ist alles möglich für den SVA. (stm)

SV Untermenzing – SVA Palzing 1:1 (0:0)

Aufstellung: Berghammer – Wölfle (65. Schweiger), Klingseisen, Tas, Wirth – M. Radlmaier, Schneider (77. Hebel), Bausch (76. Idukpaye) – Bauer (65. Reiter),

Simian (90. Mair), F. Radlmaier.

Tore: 0:1 Bausch (49.), 1:1 Mösmang (70.).

Gelbe Karten: Hebel, Klingseisen, M. Radlmaier.

Schiedsrichter: Raffael Dauner (SpVgg Unterhaching).

Zuschauer: 150.