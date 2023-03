SVA Palzing beendet zwei Negativserien: Nullnummer im ersten „Endspiel“

Hatten sich eine Menge vorgenommen: Die SVA-Fußballer um Marcel Radlmaier (M.) machten vieles richtig. Für den ersten Sieg seit Mitte September reichte es aber nicht. © Michalek

In der Nachspielzeit war sie da, die Chance auf den ersten Dreier des SVA Palzing seit fast sechs Monaten: Julian Wölfle kam nach einem Freistoß an den Ball, war aber zu überrascht, um Druck hinter seinen Schuss zu bringen.

Palzing – Danach pfiff der Schiedsrichter ab. Das Schlusslicht der Bezirksliga Nord hat sich 0:0 vom VfB Eichstätt II getrennt. Trotz des verpassten Siegs, der dringend nötig gewesen wäre, kann die Mannschaft auf dieser Leistung aufbauen.

Die Palzinger Fußballer hatten sich viel vorgenommen für das erste Punktspiel nach der Winterpause – und Trainer Gianluca Dello Buono hatte offenbar die richtige Ansprache gewählt. Von Beginn an zeigte ihm seine Elf, dass sie sich noch lange nicht aufgegeben hat. „Die Jungs waren griffig und haben viele Zweikämpfe gewonnen“, berichtete Michael Mitterweger, der 1. Vorsitzende des SVA.

In einer Szene machte sich aber doch bemerkbar, dass die Spieler nicht vor Selbstvertrauen strotzen: Tim Bausch kam in der zehnten Minute an der Strafraumgrenze an den Ball und hatte nur noch den Torhüter vor sich, zögerte aber und spielte dann eine Mischung aus Torschuss und Querpass. Die Megachance auf die Führung war vertan.

Fabian Radlmaier nach einem Spielzug über die Seite (15.) und Onur Tas per Kopf nach einem Freistoß (30.) hatten weitere Möglichkeiten, doch Eichstätt II hielt das 0:0. Kurz vor der Pause tauchten die Gäste dann zum ersten Mal gefährlich vor dem Gehäuse von Christian Berghammer auf, der Kopfball segelte aber knapp am Kasten vorbei.

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich die Regionalliga-Reserve, doch der SVA hielt weiterhin die Ordnung. Das Taktiktraining in der Winterpause zeigte Wirkung. Im Spiel nach vorne gelang den Palzingern allerdings nicht mehr viel – und dennoch wäre in der Nachspielzeit der Lucky Punch möglich gewesen, wenn Wölfle den Ball perfekt getroffen hätte.

So blieb es beim torlosen Remis, mit dem das Schlusslicht immerhin zwei Negativserien beendete: Es war der erste Punktgewinn nach neun Niederlagen sowie das erste Zu-Null-Spiel in dieser Saison. „Darauf müssen wir aufbauen“, betonte Vereinschef Mitterweger. stm

SVA Palzing – VfB Eich-stätt II 0:0

Aufstellung: Berghammer – Wendl (62. Wölfle), Klingseisen, Tas, Wirth (90. Reiter) – M. Radlmaier, Schneider, Bausch (70. Hebel) – Bauer (62. Simian), Rakonic (45. Schweiger), F. Radlmaier.

Tore: Fehlanzeige.

Gelbe Karten: Klingseisen, F. Radlmaier.

Schiedsrichter: Farras Fathi (SV Stadtwerke München).

Zuschauer: 100.