SV Ampertal Palzing gibt Spiel in zehn desaströsen Minuten ab

Zum Zuschauen verdammt: Palzings Onur Tas hat sich im letzten Spiel gegen Günzlhofen die Kniescheibe gebrochen. © lehmann

Diese Niederlage ist schwer einzuordnen für den SVA Palzing. Beim SV Dornach, einem Spitzenteam der Bezirksliga Nord, haben die Ampertaler über weite Strecken gut mitgehalten – und dennoch mit 3:5 verloren.

Palzing – „Wir haben uns in zehn Minuten das komplette Spiel versaut“, sagte SVA-Trainer Gianluca Dello Buono über die Phase kurz nach der Halbzeitpause.

Bis dahin hatten die Gäste alles im Griff. Nur einmal hatten sie Pech, als Tobias Wirth den Ball nach einer Ecke ins eigene Tor bugsierte (3.). Danach waren die Palzinger aber ein ebenbürtiger Gegner. „Ich weiß nicht, ob die Dornacher schon verwaltet haben. Aber wir haben gut gespielt“, so Dello Buono. Die Palzinger hatten Möglichkeiten auf den Ausgleich, der fiel aber nicht.

Kurz nach der Halbzeitpause verdoppelte Suheyp Trabelsi mit einem Schlenzer neben den Pfosten den Dornacher Vorsprung (48.). Der Treffer war der Anfang vom Ende für den SVA, denn wenig später folgte das nächste Tor. Palzings Keeper Michael Wellenhofer wehrte zunächst stark ab, jedoch direkt auf die Brust des zurückgeeilten Marcel Radlmaier. Der Kapitän konnte nicht reagieren, und der Ball trudelte aus 16 Metern ins eigene Tor (51.). Auf der Gegenseite verkürzte Wirth auf 1:3 (57.), doch kurz darauf stellte Seyed Amadodin den Drei-Tore-Abstand wieder her (59.).

„Wir haben trotzdem nicht aufgegeben. Die Mannschaft steckt so viel rein“, merkte Dello Buono an. Als Robert Rakaric die Schlussphase mit dem fünften SVD-Treffer einläutete, war die Partie entschieden. Dennoch zeigten die Gäste eine Reaktion. Noah Staudt (86.) und Ivan Rakonic (90.+1) sorgten mit ihren Treffern zum 3:5-Endstand für ein angenehmeres Ergebnis.

„Wir haben in der Phase nach der Halbzeitpause zu viele individuelle Fehler gemacht. Damit war das Spiel durch“, so Dello Buono. Nach vier Spielen ohne Niederlage hat es die Palzinger mal wieder erwischt. Während der SVA damit im Tabellenkeller festhängt, pirschen sich die Dornacher an die Tabellenspitze heran. (stm)