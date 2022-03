Nach SVN-Absage: SVA Palzing besiegt den Ersatzgegner FC Eintracht Landshut

Teilen

Bereit für die neue Saison sind die Fußballer des SVA Palzing: (sitzend, v. l.) Kim-Marco Peter, Tobias Wirth, Korbinian Burger, Manfred Bullok, Fabio Ordnung, Christian Berghammer, Noah Staudt, Jonas Grundmann, (mittlere Reihe, v. l.) Steffen Nachbar (Physiotherapeut), Alexander Goldbrunner (Torwarttrainer), Thomas Kaindl, Onur Tas, Thomas Eckmüller, Jakob Rott, Ivan Rakonic, Sepp Summerer (Trainer), Philipp Wöhrl (Sohn des Sponsors), Thomas Wöhrl (Sponsor), (hinten, v. l.) Marcel Radlmaier, Mathias Reinbacher, Fabian Radlmaier, Maximilian Schnurrer, Louis Goldbrunner, Simon Stephan und Vitus Schweiger. Ebenfalls zum Kader der Ersten Mannschaft gehören Stefan Fischer, Leon Klingseisen, Maximilian Berndl und Benedikt Reiter. © SVA

Im Testspiel gewinnt der SVA Palzing mit 2:0 gegen den FC Eintracht Landshut. Wegen Corona-Fällen musste der Rückrundenauftakt auf den 20. April verlegt werden.

Palzing - Nachdem das erste Punktspiel wegen Corona-Fällen beim Gegner SV Nord Lerchenau ausgefallen ist, hat der SVA Palzing kurzfristig Ersatz gefunden: Gegen den FC Eintracht Landshut probte der Bezirksligist den Ernstfall und gewann mit 2:0. Die Ampertaler spielten auf ihrem Hauptplatz, und der war nicht im besten Zustand: „Es gab viele Abspielfehler auf beiden Seiten“, sagte SVA-Coach Sepp Summerer.

Sein Team kam besser damit zurecht als der Gegner aus der niederbayerischen Bezirksliga West und ging früh in Führung: Nach einem Pressball rechneten einige Landshuter mit einem Pfiff, doch der Schiedsrichter zeigte Vorteil an. Tobias Wirth erkannte die Situation, sprintete auf das Tor zu und erzielte die Führung (6.). Die hielt bis in die Schlussphase. In dieser legte Fabian Radlmaier nach einem Solo quer auf Ivan Rakonic, der locker zum 2:0 einschob (90.). „Wir sind so reingegangen, als wäre es ein Punktspiel. Ich bin froh, dass wir gewonnen und zu null gespielt haben“, resümierte Summerer. (stm)