SVA will in Lengdorf wieder einen Dreier: „Ein sehr robuster Gegner“

Gianluca Dello Buono hat die Seinen auf körperliche Lengdorfer eingestellt. © FuPa

Nach dem 2:2-Remis gegen den SC Moosen möchte der SVA Palzing wieder siegen. Als Nächstes geht es für den Verein gegen den FC Lengdorf.

Palzing – Remis gegen einen Aufsteiger – trotz zweimaliger Führung: Die Fußballer des SVA Palzing hatten sich das erste Heimspiel der Saison am vergangenen Wochenende anders vorgestellt. Doch das 2:2 gegen den SC Moosen ist abgehakt, und deswegen liegt der volle Fokus nun auf dem Duell mit dem FC Lengdorf am Mittwochabend (18.30 Uhr).

SVA-Trainer Gianluca Dello Buono hat die Elf von Gianfranco Soave genug gescoutet, um zu wissen, was die Seinen im Nachbarlandkreis Erding erwarten wird – nämlich ein komplett anderer Gegner als zuletzt. „Lengdorf kommt vor allem über das Körperliche“, zeigt der SVA-Coach auf. „Zudem ist ihr Spiel eher linkslastig, und sie sind sehr dribbelfreudig.“

„Mich würde es überraschen, wenn sie viele taktische und technische Dinger mit einbauen.“

Darauf hat Dello Buono seine Elf in der einen Einheit bis zum Match in der Englischen Woche eingestellt – und auch darauf, dass es vor allem darum gehen wird, gegen die robuste Spielweise der Lengdorfer dagegen zu halten. „Mich würde es überraschen, wenn sie viele taktische und technische Dinger mit einbauen“, so der Trainer weiter. Die Lengdorfer spielen bereits seit sechs Jahren in der Kreisliga 2.

In der „Corona-Saison“ 2019/21 schnupperte die von Gianfranco Soave trainierte Mannschaft am Aufstieg in die Bezirksliga. Zum Zeitpunkt des Abbruchs lag der FCL jedoch auf Rang zwei, der eigentlich zur Aufstiegsrelegation berechtigt. Wegen der Pandemie fielen die Aufstiegsspiele allerdings aus und alle Releganten blieben in ihren Ligen. In der Vorsaison landete Lengdorf auf dem fünften Rang.

Personell hat sich in Palzing wenig getan, der Bezirksliga-Absteiger wird auf eine ähnliche Elf wie am vergangenen Wochenende zurückgreifen können – die dann am Ende hoffentlich zufriedener und mit drei Zählern vom Platz gehen wird. (MATTHIAS SPANRAD)