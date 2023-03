„Wir wurden komplett auseinandergenommen“: Palzings Rückfall führt zu 0:6-Klatsche in Schwabing

Das war nichts: SVA Palzing geht gegen FC Schwabing 0:6 unter. © Johannes TRAUB / JT-Presse.de

Der SVA Palzing wirkte nach der Winterpause in der Defensive gefestigter. Im Gastspiel beim FC Schwabing hat das Schlusslicht der Bezirksliga Nord jedoch einen Rückfall erlebt.

Palzing – Die Palzinger brachen nach der Halbzeitpause ein und reisten mit einer 0:6-Packung nach Hause. „Sie haben uns auseinandergenommen“, so die klaren Worte von Trainer Gianluca Dello Buono.

Die Palzinger hatten gehofft, ihren Aufwärtstrend bei den Münchnern fortzusetzen. Doch in der sechsten Minute ließen die Gäste Konstantin Steinmaßl zu viel Raum, der Schwabinger köpfte zur Führung ein. Und auch danach lief es nicht besser: Nach einer Viertelstunde musste Co-Spielertrainer und Abwehrchef Onur Tas nach einem Zusammenprall ausgewechselt werden, wenig später legte Giacinto Sibilia vom Elfmeterpunkt nach einem Foul den zweiten Schwabinger Treffer nach (18.).

„Im Prinzip war das Spiel da schon gelaufen“, sagte Dello Buono. Die Münchner dominierten, Palzing blieb über weite Strecken der ersten Hälfte ungefährlich.

Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Sibilia auf 3:0 (47.). „Sie haben sich danach in einen Rausch gespielt, und wir haben keine Gegenwehr gezeigt“, so der Coach. In der Schlussphase wurde es dann richtig heftig: Erst Sibilia (78.), noch einmal Steinmaßl (82.) und dann Sibilia mit seinem vierten Treffer des Spiels (86.) sorgten für ein 6:0 nach 90 Minuten.

Die Palzinger waren nach der Klatsche bedient. Auch, weil in den vergangenen Wochen nichts auf einen Einbruch dieser Art hingedeutet hatte. „Wir wurden heute komplett auseinandergenommen. Das kam total unerwartet“, sagt Dello Buono.

Doch Aufgeben ist für den Coach keine Option, auch wenn der Rückstand auf den Abstiegsrelegationsplatz nach der 0:4-Niederlage von Günzlhofen gegen Untermenzing auf sieben Punkte angewachsen ist. Günzlhofen rutschte auf den vorletzten Platz ab und ist Palzings nächster Gegner – das ultimative Kellerduell. (stm)