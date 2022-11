„Es wird sehr schwer“: SV Ampertal Palzing will Niederlagen-Serie stoppen

Der SV Ampertal Palzing (grün) will die Überraschung. © Lehmann

„Das Lazarett lichtet sich“, berichtet Gianluca Dello Buono, der Trainer des SVA Palzing. Spät, denn das Team aus dem Ampertal ist nur noch einmal vor der Winterpause im Einsatz.

Palzing – Aber immerhin: Ivan Rakonic ist zurück im Kader, und Fabian Radlmaier steht vor seinem Startelf-Comeback nach überstandener Verletzung. Dadurch steigen die Chancen, dass das Schlusslicht am Sonntag um 14.30 Uhr beim Tabellenführer FSV Pfaffenhofen für eine Überraschung sorgen kann.

Es muss viel zusammenpassen, damit Palzing in Pfaffenhofen etwas holen kann. Dello Buono hat den Gegner beobachtet und festgestellt: „Sie machen keine besonderen Dinge, aber alles auf sehr hohem Niveau. Die Abläufe sitzen.“ FSV-Trainer Gerhard Lösch hat wie bei seiner vorherigen Station beim TSV Eching das Team seit seiner Ankunft verbessert. Das liegt natürlich auch an der Qualität der Einzelspieler. So zählt Maxi Ceballos seit Jahren zu den besten Knipsern der Bezirksliga Nord. In der laufenden Saison führt der technisch starke Stürmer die Torschützenliste mit 17 Treffern an. Zum Vergleich: Palzing hat insgesamt erst 21 Tore erzielt.

Lösch hatte in seiner ersten Spielzeit in Pfaffenhofen fast exakt den gleichen Punkteschnitt wie in seiner Premierensaison in Eching. Dort steigerte er die Ausbeute Jahr für Jahr – und schrammte in der dritten Saison nur knapp am Aufstieg vorbei. Mit Pfaffenhofen ist er noch erfolgreicher. Aus den jüngsten acht Spielen holte der FSV 22 von 24 möglichen Punkten. „Es wird sehr schwer. Aber im Hinspiel haben wir mit 0:1 verloren – und unser Ziel ist ja, in der Rückrunde bessere Ergebnisse zu erzielen“, so Dello Buono. Es wäre die Überraschung des Spieltags, wenn der SVA ausgerechnet beim Topteam seine seit acht Partien andauernde Niederlagenserie beenden würde.