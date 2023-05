„Zum Davonlaufen“: Palzing verschläft die erste Hälfte gegen Feldmoching

Palzing-Coach Gianluca Dello Buono ist ratlos nach der Niederlage gegen die SpVgg Feldmoching. © Johannes TRAUB / JT-Presse.de

Für den SVA Palzing geht es in dieser Saison nur noch darum, die Spiele vernünftig über die Bühne zu bringen. Bei der SpVgg Feldmoching ist dies nicht gelungen.

Palzing – Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Palzinger, die 1:3 (0:2)-Niederlage konnten sie aber nicht mehr abwenden. „Die erste Halbzeit war zum Davonlaufen“, sagte SVA-Coach Gianluca Dello Buono. Zu seinem Spielplan gehörte, dass seine Schützlinge erst mal die Null halten und dann auf ihre Chance lauern. Doch ab der fünften Minute und dem Treffer von Ümit Arik musste sein Team einem Rückstand hinterherlaufen.

Der Tabellenzweite spielte danach seine Klasse aus, die Gäste hatten keine Chance gegen den Truppe aus dem Münchner Norden. In der 34. Minute schnürte Arik den Doppelpack, nachdem SVA-Keeper Michael Wellenhofer einen Schuss nicht festhalten konnte. „Wir konnten glücklich sein, dass es nur 0:2 stand“, blickte Dello Buono auf den ersten Durchgang zurück.

In der zweiten Halbzeit riss sich seine Mannschaft zusammen. Das Spiel war nun ausgeglichener, auch weil Feldmoching einen Gang runterschaltete. Ivan Rakonic nutzte dies aus und erzielte nach einer Umschaltsituation den Anschlusstreffer zum 1:2 (69.). Noch war genug Zeit, doch Palzing konnte nicht nachlegen und Feldmoching ließ nichts mehr anbrennen.

In der Nachspielzeit erzielte Cihan Öztürk den dritten Treffer der Münchner (90. + 3) und besiegelte damit die 19. Niederlage der Palzinger im 29. Saisonspiel.

„In der zweiten Halbzeit haben wir uns gut verkauft, aber unter dem Strich war heute nichts zu holen“, sagte Dello Buono. Spielen die Palzinger am kommenden Samstag gegen Nord Lerchenau so wie in der ersten Halbzeit, ist ein positiver Saisonabschluss möglich. Gelingt dies nicht, wird die Abstiegssaison mit einem Negativerlebnis enden. (stm)