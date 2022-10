SVA Palzing: Videostudium umsonst - Strittige Strafraumszenen

Teilen

Marcel Radlmaier (r.) stand für den beruflich bedingt fehlenden Coach Gianluca Dello Buono an der Seitenlinie des SVA Palzing. © lehmann

Die Bezirksliga-Fußballer des SVA Palzing waren gut auf das Gastspiel beim SV Manching vorbereitet. Trainer Gianluca Dello Buono hatte im Videostudium analysiert, wo die Stärken des Gegners liegen und die Palzinger ansetzen könnten.

Palzing – Alles umsonst. Denn nach einer Viertelstunde lagen die Gäste bereits mit 0:2 zurück. Trotz einer Leistungssteigerung nach der Halbzeit kassierte der SVA einen weiteren Gegentreffer – und fuhr schlussendlich mit einer 0:3-Packung nach Hause.

Dello Buono fehlte beruflich bedingt. Für ihn stand der verletzte Kapitän Marcel Radlmaier an der Seitenlinie und coachte das Team gemeinsam mit Co-Spielertrainer Onur Tas, auf dessen Innenverteidigung in der zweiten Minute der erste Angriff zurollte. Doch Rainer Meisinger legte quer, anstatt abzuschließen. Glück für die Gäste. In der neunten Minute brachte Dzenis Seferovic Manching dann nach einem Eckball in Führung – und Meisinger erhöhte nach einem katastrophalen Ballverlust der Palzinger (15.). Vielleicht wäre der SVA zurückgekommen, wenn der Schiedsrichter nach einem grenzwertigen Einsatz gegen Fabian Radlmaier auf den berühmten Punkt gezeigt hätte.

Nach dem Seitenwechsel gab es den Strafstoß auf der anderen Seite. Doch SVA-Keeper Michael Wellenhofer parierte den Schuss von Thomas Schreiner und hielt die Gäste im Spiel. Die steigerten sich. „Ab der 55. Minute waren wir am Drücker“, so Aushilfscoach Marcel Radlmaier. Sein Bruder Fabian kam im Sechzehner noch einmal zu Fall – erneut blieb die Pfeife stumm. „Wir haben zwei Elfer nicht bekommen, ihrer war meiner Meinung nach eine Schwalbe“, sagte Radlmaier. Auf der anderen Seite erzielte David Meier nach einem Patzer von Wellenhofer den 3:0-Endstand. „Manching war besser. Die Gegentore haben wir uns selbst eingeschenkt. Das ist ärgerlich“, bilanzierte Radlmaier.