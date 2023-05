Knappe Niederlage als „Spiegelbild unseres Saisonverlaufs“: Palzing muss runter in die Kreisliga

Der SVA Palzing muss für die Kreisliga planen. © Johannes TRAUB / JT-Presse.de

Besser, als der SVA Palzing den Führungstreffer gegen den SV Manching herausspielte, geht es jedenfalls kaum. Dennoch gingen sie gegen Manching alsVerlierer vom Platz.

Palzing – Doch weil sich die Ampertaler auch, wie so häufig in dieser Saison, eine zehnminütige Auszeit gönnten, verloren sie das Spiel mit 1:2. Der Abstieg aus der Bezirksliga Nord steht damit fest. Nach drei Spielzeiten geht es zurück in die Kreisliga.

„Natürlich ist die Enttäuschung groß – über das Spiel, aber auch über die Saison“, erklärte SVA-Coach Gianluca Dello Buono nach der Partie. Seiner Mannschaft konnte er keinen großen Vorwurf machen, denn die Spieler gaben wieder einmal alles. Gegen Manchinger, die sich im Sommer mit mehreren ehemaligen Regionalliga-Kickern verstärken werden. Diese Möglichkeiten haben die Palzinger nicht. Auch deshalb dürfen die drei Bezirksliga-Spielzeiten und auch die erste Halbzeit gegen den SVM als Erfolg gewertet werden.

In einer ausgeglichenen Partie erwischten die Gäste den besseren Start, Palzing fand jedoch immer besser ins Spiel. In der 41. Minute löste Noah Staudt eine Drucksituation an der Seitenlinie mit der Hacke auf. Die ganz feine Klinge. Dann ging es schnell. Daniel Wendl sprintete in die Spitze, nahm einen gechipten Ball über die Kette mit der Brust mit und lupfte die Kugel über SVM-Schlussmann Thomas Obermeier ins Tor. Ein toller Treffer und gleichzeitig der Halbzeitstand.

Nach der Pause nahm sich Palzing besagte Auszeit – und wieder wurde ihnen die Schwächephase zum Verhängnis: Zunächst lenkte Mathias Reinbacher eine Ecke ins eigene Tor (48.), danach staubte Abdel Abou-Khalil nach einem unglücklichen Abpraller von Keeper Michael Wellenhofer zum 1:2 ab (54.). Doch Palzing gab nicht auf und wollte den Ausgleich. Chancen gab es genug, vor allem Ivan Rakonic verzweifelte: Einmal verfehlte er knapp, eine weitere Chance vereitelte Obermeier. So gab es eine knappe Niederlage, die Trainer Dello Buono als „Spiegelbild unseres Saisonverlaufs“ bezeichnete. (stm)