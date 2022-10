Desaströse erste Halbzeit: SVA Palzing kassiert Heim-Klatsche

Palzing unterliegt Nord Lerchenau mit 0:7

Die einzige positive Nachricht für den SVA Palzing kam von der Konkurrenz. Selbst konnte Palzing gegen SV Nord Lerchenau nichts ausrichten.

Palzing – Weder Untermenzing noch Fatih Ingolstadt konnten ihre Spiele gewinnen, der Rückstand der Palzinger auf die Relegationsplätze wurde daher nicht größer. Die eigene Leistung gibt jedoch wenig Hoffnung auf den Ligaverbleib. Nach einer 0:7-Niederlage beim SV Nord Lerchenau sprach Abteilungsleiter Marcel Radlmaier von einer „desaströsen ersten Halbzeit“.

Die Palzinger standen von Beginn an neben sich. Schon nach sechs Minuten hieß es 0:2 – Arbnor Segashi (1.) und Peter Zeussel (6.) hatten getroffen. In der aktuellen Verfassung des SVA bedeutete dies schon die Vorentscheidung. „Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und haben Fehler gemacht. Es ist uns zu schnell gegangen“, sagte Radlmaier. Noch vor der Halbzeit legten Karl-Heinz Lappe (24.), Segashi (37.) und Angermeir (38.) weitere Treffer nach.

SVA Palzing: In der zweiten Halbzeit ging es um Schadensbegrenzung

Nach dem Seitenwechsel wollten die Palzinger den Schaden begrenzen. Die Gäste steigerten sich, während die Lerchenauer in den Verwaltungsmodus schalteten. Dadurch erarbeiteten sich die Gäste Chancen, darunter ein Lattentreffer von Benedikt Reiter. Ein Treffer wollte aber nicht fallen. In der Schlussphase legte der SV Nord noch einmal zu und schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe: Sebastian Bittner erzielte den sechsten Treffer (78.), ehe Lappe den 7:0-Endstand markierte (82.).

„Die letzten Spiele waren knapp, obwohl wir schon da nicht gut aufgestellt waren. Heute haben noch mehr Spieler gefehlt“, erklärte Radlmaier. Fehlen Schlüsselspieler wie er und sein Bruder Fabian, wird es schwer. In der Lerchenau bildeten nach der Halbzeit Tobias Hebel und Julian Wölfle die Doppelsechs, während auf der anderen Seite Spieler wie der ehemalige Zweitliga-Kicker Lappe aufliefen. Radlmaiers Kommentar: „Das Ergebnis war so, wie man es beim Blick auf die Aufstellung erwarten konnte.“ (stm)