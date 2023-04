SVA Palzing: Mit einem Bein in der Kreisliga

Von: Nico Bauer

Hoch hinaus: muss der SVA Palzing, um den Nichtabstieg doch noch zu schaffen. © Johannes TRAUB / JT-Presse.de

Die Zeit des SVA Palzing in der Bezirksliga könnte abgelaufen sein. Mit einer schwachen Leistung verlor der Letzte beim Vorletzten VSST Günzlhofen mit 1:3 (0:2) und darf sich nun kaum noch Hoffnungen machen, den Relegationsplatz zu erreichen.

Palzing – Acht Spiele vor dem Ende der Saison beträgt der Rückstand auf selbigen nach der Niederlage im Landkreis Fürstenfeldbruck neun Punkte. Im Tabellenkeller punkteten neben Günzlhofen auch Untermenzing und Rohrbach, während die Palzinger leer ausgingen und aus dieser Leistung wenig Hoffnung schöpfen können.

Nach zwei schnellen Toren von Ritvan Maloku (18./19.) war das Kellerduell eigentlich schon entschieden. Zuvor hatten die Gastgeber bereits einen Schuss an den Außenpfosten gezimmert (4.). Und nach dem dritten Treffer durch Qendrim Beqiri (49.) war die Sache gelaufen.

Schlusslicht Palzing präsentierte sich wie ein Tabellenletzter. Dazu passte, dass man nur durch einen Torwartfehler kurz vor Schluss den Ehrentreffer erzielen konnte. Ivan Rakonic profitierte von einem ähnlichen Fauxpas wie dem von Dortmunds Gregor Kobel im Spiel gegen den FC Bayern (84.).

Günzlhofen gegen Palzing: Partie war aufgrund einer Verletzung für fast 45 Minuten unterbrochen

Die Hausherren witzelten darüber hinaus im Liveticker über einen Palzinger Schuss in der Nachspielzeit: „Verkehrsmeldung: Auf der Ortsverbindung zwischen Oberschweinbach und Herrenzell kommt ihnen demnächst ein Ball entgegen.“ Zwei Minuten vor dem Palzinger Tor hatten die Gäste eine gute Chance, die der Torwart jedoch vereiteln konnte.

Auch wenn in der Schlussphase mit etwas Glück vielleicht noch ein zweites Tor drin gewesen wäre, Punkte hatten sich die Ampertaler nicht wirklich verdient. Über die 90 Minuten gesehen war es eine enttäuschende Leistung in einem Spiel, das eine ganz große Chance beinhaltete. Mit einem Sieg hätten die Palzinger nochmal an den Relegationsrang hinschnuppern können, auf dem nun Günzlhofen steht.

Am Ende mussten alle Beteiligten noch kurz die Luft anhalten: Kurz vor Schluss verletzte sich ein Spieler der Gastgeber so schwer, dass die Partie für fast eine Dreiviertelstunde unterbrochen werden musste.