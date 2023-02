Vor Trainingslager: SVA Palzing gibt sich trotz dreimaligem Rückstand nicht auf

3:3 gegen Alte Haide

Von Moritz Stalter

Der SVA Palzing wartet auch nach dem Spiel beim FC Alte Haide auf den ersten Sieg in der Vorbereitung.

Palzing – Trotzdem haben die Ampertaler bei den Münchnern vor allem in Sachen Ballbesitz überzeugt – und nie aufgegeben. Nach dreimaligem Rückstand kam man nach schönen Toren noch zu einem 3:3.

Nils von der Heide köpfte den FC Alte Haide in Führung (6.), nachdem zwei Palzinger sich behindert hatten. Erneut ein früher Gegentreffer für den SVA, der aber stark reagierte und durch Neuzugang Raul Simian ausglich (22.). Der offensive Linksaußen spielte zuletzt bei Cosmos Aystetten (bei Augsburg) und ist über einen Bekannten zu den Palzingern gekommen. „Er wird uns weiterbringen“, ist sich SVA-Trainer Gianluca Dello Buono sicher. Wenig später musste sein Team erneut einem Rückstand hinterherlaufen, weil Muhammed Genc einen Abstimmungsfehler bestrafte (31.).

In der zweiten Halbzeit dominierte Palzing. Das kam in dieser Saison noch nicht häufig vor. Felix Meyer belohnte den SVA mit dem Ausgleich (60.), doch nur wenig später legte Alte Haide durch Kevin Alfa-Kaza erneut vor (63.). Danach drängten die Palzinger auf das 3:3 – mit Erfolg, Kapitän Marcel Radlmaier belohnte sein Team für die engagierte Leistung (75.). „Marcel ist on fire – im Training und auch im Spiel“, freut sich Dello Buono. Jetzt geht’s für den SVA ins Trainingslager nach Kroatien. (stm)