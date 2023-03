50 Mannschaften erleben ein tolles Wochenende: Turnier des SVA Palzing bietet Spektakel

Krönender Abschluss: Die F1-Jugend-Mannschaft des SVA Palzing gewann ihr Heimturnier nach einem packenden Finale gegen die SpVgg Zolling. Foto: Verein © Verein

Nach langer Corona-Pause war es endlich wieder soweit: Der SVA Palzing konnte am vergangenen Wochenende seinen Deutsche Vermögensberatung Jugend-Hallencup durchführen.

Palzing – Über das gesamte Wochenende verteilt, fanden acht Jugendturniere mit insgesamt 50 Mannschaften statt. Neben dem üblichen Kioskverkauf mit vielen Leckereien, stand dieses Mal auch eine tolle Torwand im Vorbereich der Halle, gesponsert durch Andreas Ismaier von der Deutschen Vermögensberatung.

Los ging es am Freitagabend mit den B-Junioren. Teams aus den Landkreisen Freising und Erding spielten in zwei 4er-Gruppen. Im Spiel um Platz 3 sicherte sich der TSV Isen mit einem 3:2-Sieg gegen den Gastgeber SVA Palzing den dritten Platz. Das Turnier gewann die SG Eichenfeld mit einem 3:1 über den TSV Dorfen.

Am Samstag standen gleich vier Turniere auf dem Programm. Zunächst spielten die F2-Junioren in einem 5er- Turnier jeder gegen jeden. Hier konnte die SpVgg Zolling mit einem Torverhältnis von 10:0 Toren und makellosen zwölf Punkten souverän den Turniersieg einfahren.

Im Anschluss waren die E1-Junioren dran. Natürlich wollte hier die gastgebende Mannschaft vom SVA Palzing nach dem Meistertitel in der Freiluftsaison auch ganz vorne mitspielen. Und dies gelang ihnen auch bravourös. Mit vier Siegen und einem Unentschieden sicherten sich die Kicker vom SVA Palzing den Turniersieg vor der SG Isar-Moos.

Daraufhin starteten die D-Junioren ihr Turnier. Hier traten das Team der SG Isar-Moos, der SVA Palzing, der FCA Unterbruck, die SpVgg Zolling, der SC Kirchdorf und die SV Langenbach an. Dabei konnte das Team der SG Isar-Moos den Spieß umdrehen und sicherte sich den Turniersieg vor der Heimmannschaft des SVA Palzing.

Den Abschluss an einem fußballreichen Samstag machten die C-Junioren. Auch hier wurde in einem 6er-Feld jeder gegen jeden gespielt. Es waren sehr ausgeglichene Spiele, sodass es bis zum Schluss spannend blieb. Am Ende setzte sich der SVA Palzing knapp vor der SG Attenkirchen/Oberhaindlfing durch.

Am Sonntag standen noch die Turniere der E2, der Bambinis und der F1 an. Highlight an diesem Tag war unter anderem der Besuch des Maskottchens „Schanzi“ vom FC Ingolstadt, der die jungen Gäste mit Gummibärchen und vielen Fotos glücklich machte. Bei den E2-Junioren gab es wieder sehr enge Spiele mit vielen Toren. Am Ende behielten auch hier die Gastgeber vom SVA Palzing knapp vor dem FC Schweitenkirchen die Oberhand.

Danach waren die kleinsten Kicker an der Reihe. Fünf Bambini-Mannschaften fanden den Weg in die Zollinger Dreifachturnhalle, einige erlebten ihr erstes Turnier. Schön zu sehen war, wie die kleinsten schon mit vollem Eifer dabei waren, und jedes Team mindestens ein Spiel gewinnen konnte. Am Ende sicherte sich der TSV Au den Turniersieg vor der SpVgg Zolling.

Den krönenden Abschluss eines tollen Turnierwochenendes machte das F1-Jugend Turnier. Die Stimmung in der Halle war dank vieler Besucher fantastisch. Nach den Vorrundenspielen standen sich im ersten Halbfinale der SVA Palzing und der TSV Nandlstadt gegenüber. Mit einem 2:1-Sieg zog der SVA Palzing ins Finale, wo die Heimmannschaft auf die SpVgg Zolling traf, die den SV Hohenkammer im Halbfinale mit 3:0 besiegte.

Den 3. Platz sicherte sich der TSV Nandlstadt mit einem 3:2 nach Siebenmeter-Schießen gegen den SV Hohenkammer. In einem packenden Finale, in dem es hin und her ging, konnte am Ende der Gastgeber SVA Palzing mit einem 1:0 Sieg über die SpVgg Zolling den Turniersieg feiern. (ft)