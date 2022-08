SVA Palzing: Böse Klatsche zum Auftakt gegen SVN München

Teilen

Intensiver Auftakt: Der Palzinger Tim Bausch (vorne) behauptet sich im Zweikampf. Foto: michalek © michalek

Nach der erfolgreichen Abstiegsrelegation in der vergangenen Spielzeit hat der SVA Palzing den Klassenerhalt auf direktem Weg als Ziel ausgegeben.

Palzing – Die Elf von Trainer Gianluca Dello Buono ist am ersten Spieltag der Bezirksliga Nord gegen den SV Neuperlach München unter die Räder gekommen. Zu viele Fehler sorgten für einen 0:4-Niederlage.

Das Bezirksliga-Debüt von Dello Buono stand unter keinem guten Stern. In der Woche vor dem Spiel verletzten sich Tobias Wirth und Noah Staudt. Am Tag vor dem Spiel machte Louis Goldbrunner den Abflug. Der zentrale Mitelfeldspieler und Lehramtsstudent hat ein Stipendium in Kanada erhalten und fehlt bis Mitte Mai des nächsten Jahres.

SVA Palzing: Katastrophale Chancenverwertung und Fehler markieren 0:3-Pausenrückstand

Dass die Palzinger in der ersten Halbzeit ein gutes Resultat verspielten, hatte aber andere Gründe. Zum einen vergaben Andre Bauer und Fabian Radlmaier gute Chancen. Und andererseits machte die Heimelf Fehler, die die hoch eingeschätzten Gäste aus München eiskalt bestraften. Lorent Rexhepi (8.), Julien Santana-Mielke (24.) und Kerem Tokdemir per Elfmeter (32.) sorgten für ein 0:3 zur Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit plätscherte vor sich hin, einen hatten die Münchner aber noch: Napel Alex erzielte den Endstand. Bitter: Ivan Rakonic sah nach einem Foul kurz vor Schluss glatt Rot – es war das Ende eines gebrauchten Tages für den SVA Palzing.