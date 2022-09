Alarmstufe Rot beim BC Attaching: Gleich sieben Spieler fallen aus

Großer Personalmangel beim BC Attaching: Ausgerechnet jetzt kommt es zum Duell gegen den SV Dornach. © Lehmann

Das Team der Stunde in der Bezirksliga Nord? Das ist der SV Dornach. Und ausgerechnet dort muss der personell gebeutelte Aufsteiger BC Attaching am Samstag um 13 Uhr antreten.

Attaching – „Wir werden einen guten Tag und Glück brauchen, um etwas aus Dornach mitzunehmen“, betont BCA-Trainer Enes Mehmedovic. „Sie haben ganz andere Möglichkeiten als wir.“

Das spiegelt sich nach acht Spieltagen auch in der Tabelle wider: Attaching liegt punktgleich mit Schlusslicht Günzlhofen auf dem vorletzten Rang, Dornach nur knapp hinter Ligaprimus SpVgg Feldmoching auf Rang zwei. In den vergangenen beiden Spielen erzielte der SVD neun Treffer – so viele wie Attaching im bisherigen Saisonverlauf. Für Mehmedovic keine Überraschung: „Sie holen einen Spieler, der schon bei Hansa Rostock und Erzgebirge Aue gespielt hat. Wir holen Jungs aus der A-Jugend von Eintracht Freising.“ Der vom BCA-Coach erwähnte Top-Einkauf der Dornacher heißt Vladimir Rankovic, er hat elf Spiele in der 2. und 40 Partien in der 3. Liga absolviert.

Doch unabhängig davon: „Wir werden kämpfen und unser Bestes geben“, sagt Mehmedovic. Trotz angespannter Personalsituation. Für die Partie in Dornach werden sieben Spieler ausfallen, doch jammern will der BCA-Übungsleiter nicht. Dennoch sind die Ausfälle fatal für den Aufsteiger. Wenn wichtige Akteure wie Mirnes Gurbeta, Mathias Staudigl, Florian Neumaier oder Lukas Hübner fehlen, wird es extrem schwer.

Aber: Jede Partie muss gespielt werden. Trotz zuletzt fünf Dreiern hintereinander hat Gegner Dornach immer wieder Phasen in seinem Spiel, in denen das Team anfällig ist. Das war gegen den SVA Palzing (5:3) und bei Fatih Ingolstadt (5:4) so, wo es nach einer 4:1-Halbzeitführung noch mal spannend geworden ist. Attaching wird neben einem guten Tag und Glück auch einen schwächeren Tag des SVD brauchen. (Moritz Stalter)