SV Hörgertshausen: Berisha beerbt Liegert als Spielertrainer

Von: Nico Bauer

Mergim Berisha betreute zuletzt das Team des TSV Sandelzhausen. © Verein

Mergim Berisha übernimmt den Fußball-Kreisklassisten SV Hörgertshausen als Spielertrainer. Doch sein Vorgänger bleibt dem Club erhalten.

Hörgertshausen – Der neue Trainer des Kreisklassisten SV Hörgertshausen ist noch ein unbeschriebenes Blatt im Landkreis Freising. Der 29 Jahre junge Spielertrainer Mergim Berisha coachte zuletzt den TSV Sandelzhausen in der Kreisklasse Kelheim. Hörgertshausen ist nun seine erste Station im Freisinger Umland.

32 Landesliga-Partien für den FC Ergolding

Der Nachfolger des bisherigen Spielertrainers Sebastian Liegert (35) war einst als Spieler hochklassig aktiv. Er absolvierte 32 Landesliga-Partien für den FC Ergolding. Seine weitere Stationen waren dann der FC Mainburg, der ETSV 09 Landshut, der FC Leibersdorf und seit 2021 der TSV Sandelzhausen. Dort war er erstmals als Spielertrainer tätig, nachdem er zuvor in Landshut als Co-Trainer eingestiegen war.

Liegert hat den SVH in der Kreisklasse etabliert

In der abgelaufenen Saison stand bereits frühzeitig fest, dass Sebastian Liegert als Spielertrainer aufhören würde. Er bleibt den Rot-Weißen allerdings als Fußballer erhalten und steht im Kader für die neue Saison. Liegert hat den SVH in der Kreisklasse etabliert, wo der Verein seit 2017 immer den Klassenerhalt schaffte. Dies gelang auch in der vergangenen Punkterunde ohne den Umweg über die Relegation.

