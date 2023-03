SV Hohenkammer: Ehrgeizige Pläne für eine „Traumlösung“

Reine Formsache war die Neuwahl der SVH-Vorstandschaft: (v. l.) Schriftführer Gunter Wilde, Veranstaltungsorganisatorin Maria Mayer, Vorsitzender Alfred Kopp, 2. Vorsitzende und Jugendleiterin Nicole Maritz sowie 3. Vorsitzender und Schatzmeister Erwin Kieslinger. © Fischer

Der SV Hohenkammer will das Sportheim erweitern: Ein Schießstand für sechs Schützenvereine soll entstehen. Eine Beitragserhöhung ist dagegen kein Thema.

Hohenkammer – Der SV Hohenkammer plant eine Sportheimerweiterung: Über den Stockbahnen soll ein Schießstand für sechs Schützenvereine entstehen. Inklusive Nebenräume sind dafür etwa 800 Quadratmeter vorgesehen. Die Chancen stehen dem Vernehmen nach gut.

Vorsitzender Alfred Kopp zeigte sich in der Jahreshauptversammlung zuversichtlich, die ehrgeizigen Pläne für den Ausbau in naher Zukunft umsetzen zu können. Erste Gespräche mit der Gemeinde seien durchaus positiv verlaufen, erklärte der SVH-Chef. Vor gut 50 Mitgliedern sprach er von einer „Traumlösung“ und betonte, dass die Kommune das genauso sehe. Versprochen sei, dass der Verein einen Architekten zur Seite gestellt bekommt. Mit dem könne man sich dann Gedanken darüber machen, „was möglich und vernünftig ist“. Er habe ein sehr gutes Gefühl, sagte Kopp. Auf FT-Nachfrage teilte der Vorsitzende mit, dass im Zuge des Überbaus auch die Stockbahnen saniert werden sollen und nicht nur Platz für die Schützen, sondern auch zusätzliche Räume für den Verein entstehen würden.

Beitragserhöhung? „Wir schauen, dass wir so durchkommen.“

Das waren allerdings nicht die einzigen guten Nachrichten. Bewährt habe sich auch der jüngst eingeführte Ehrenabend. Einhalt zu gebieten gilt es laut Kopp, dass man bei 50-jähriger Vereinszugehörigkeit automatisch zum Ehrenmitglied ernannt wird und damit keinen Beitrag mehr zahlen muss. „Das hält unser Verein einfach nicht aus“, bat Kopp um Verständnis. Einer Beitragserhöhung erteilte der zusammen mit seiner kompletten Führungsriege im Amt bestätigte Vorsitzende dagegen eine deutliche Absage: „Wir sind uns einig, dass wir diesen Trend nicht mitmachen“, sagte Alfred Kopp und fügte hinzu: „Wir schauen, dass wir so durchkommen.“

Eine große Neuigkeit hatte der Vorsitzende des SVH-Fördervereins, Markus Skylnik, in petto. Demnach wollen er und sein Orga-Team heuer ein Open-Air-Festival mit lokalen und überregionalen Spitzenbands auf die Beine stellen, das Musikfans aus den drei Landkreisen Freising, Pfaffenhofen und Dachau anlocken soll. Als Programmgestalter hat man laut Skylnik den in Hohenkammer aufgewachsenen Freisinger Musiker und Kabarettisten Norbert Bürger gewinnen können. Das Festival soll am Freitag, 21., und am Samstag, 22. Juli, auf der Wiese vor dem Gemeindestadel und damit direkt neben dem Sportgelände über die Bühne gehen. Die Bandbreite reiche von Rock, Pop und Punk über Funk & Soul bis hin zu Reggae und bayerischer Blasmusik.

Positive Berichte aus den Abteilungen

Aus sportlicher Sicht gab es überwiegend Positives zu berichten, obwohl Fußballabteilungsleiter Florian Schönberger bedauerte, dass es derzeit keine Zweite Mannschaft gibt. Seit dem Aufstieg im vergangenen Sommer spielt der SV Hohenkammer in der A-Klasse 5. Das Ziel, so Schönberger, sei der Klassenerhalt.

Skiclub-Chefin Veronika Kistler freute sich derweil darüber, dass man trotz Schneemangels Glück mit den Tagesfahrten hatte. Allerdings bemängelte sie, dass man ohne Nichtmitglieder beide Fahrten ins Gebirge absagen hätte müssen. Fitness-Abteilungsleiter Stefan Fritsch hob hervor, dass es heuer seit zehn Jahren Zumba beim SVH gibt. Inzwischen seien es drei gut besuchte Kurse. Tischtennis-Spartenchef Christopher Knotte sagte, dass das Herrenteam eine gute Saison spiele. Aktuell ist die Mannschaft Fünfter in der Bezirksklasse C.

Alexander Fischer

