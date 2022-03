SV Hohenkammer nimmt 700-Mitglieder-Marke ins Visier

Von: Nico Bauer

Vorsitzender Alfred Kopp: „Wir gehören nicht in die B-Klasse.“ © Verein

Der SV Hohenkammer hat die Pandemie-Zeit bisher gut überstanden. Anfang Juli steigt die 75-Jahr-Feier. Die Fußballer sollen schon vorher Grund zum Jubeln haben.

Hohenkammer – Der SV Hohenkammer ist bis dato gut durch die Corona-Zeit gekommen und blickt positiv nach vorne. In der Jahreshauptversammlung gab Vorsitzender Alfred Kopp das Ziel aus, in den nächsten Monaten die Mitgliederzahl zu steigern.

Der SVH hat weiterhin rund 600 Mitglieder, die auch in den zwei Jahren mit Pandemie-Einschränkungen dem Verein treu geblieben sind. Mit den Schritten zurück zur Normalität hat der Club eine gute Basis, nun soll es vorwärts gehen. Kopp berichtete, dass man mehr ausgebildete Übungsleiter habe als Möglichkeiten, Zuschüsse zu bekommen. Etliche Vereine beneiden Hohenkammer um seine ausgebildeten Trainer, die zuschusstechnisch derzeit ein Luxusproblem darstellen. Deshalb möchte der Vorsitzende spätestens 2023 die 700-Mitglieder-Marke überschreiten, um dann auch für jeden Übungsleiter die Förderung beantragen zu können. Mit dem erfreulichen Engagement verbunden ist auch die vorbildliche Jugendarbeit des Vereins, der für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde Hohenkammer mit seinen breit gefächerten Angeboten eine der ersten Anlaufstellen ist.

Alfred Kopp hofft auf einen Aufschwung bei den SVH-Kickern

Kopp machte zudem deutlich, dass die Umbenennung des Sportheims in „V-Heim“ (für Vereinsheim) der richtige Schritt gewesen sei. Mittlerweile haben zehn Vereine in der Gastronomie ihre Heimat gefunden und sind treue Nutzer der Räumlichkeiten. In seinem Bericht betonte der Vorsitzende, dass man auch investiere und die Lautsprecheranlage für Veranstaltungen ausgebaut habe.

Fußballfan Alfred Kopp hofft aber auch auf einen Aufschwung bei den SVH-Kickern. „Wir gehören nicht in die B-Klasse“, lautete seine deutliche Ansage. Derzeit ist das Team in der B-Klasse 4 mit 31 Punkten aus 13 Spielen Tabellenführer und hat je fünf Zähler Vorsprung auf den Zweiten Rudelzhausen (Aufstiegsrang) und den Dritten Nandlstadt II (Relegationsplatz). Kopp würde sich sehr freuen, wenn die Mannschaft in den kommenden Wochen den Schritt nach oben in die A-Klasse schafft. Mittelfristig wünscht sich der Clubchef, dass sich der SVH eine Liga höher in der Kreisklasse etabliert.

Jubiläum wird drei Tage lang gefeiert

Der Aufstieg der Fußballer würde heuer gut zur 75-Jahr-Feier des Vereins passen. Vom 1. bis 3. Juli wird der SVH dieses Jubiläum auf dem Sportgelände sowie in der benachbarten Mehrzweckhalle begehen. Dann wird es auch einen eigenen Ehrenabend geben, um die Ehrungen der vergangenen Jahre zu vollziehen. Die Kicker könnten schon vorher Grund zum Feiern haben.

