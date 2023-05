SC Massenhausen – SV Pulling 4:1 (1:0)

A-Klasse kompakt: Vorentscheidungen an beiden Tabellenenden – Hohenkammer nahezu gesichert

Da war die Welt noch in Ordnung: Abousria Diarra markiert den Führungstreffer für den FC Neufahrn II. Anschließend klingelte es aber gleich viermal auf der Gegenseite.

Der Kampf gegen den Abstieg in der A-Klasse Donau/Isar 5 bleibt ein Schneckenrennen. Durch die Ergebnisse ist klar, dass Hohenkammer und Kranzberg II nicht direkt absteigen werden.

SV Kranzberg II – SC Kirchdorf II 0:2 (0:2)

Die Kirchdorfer holten sich hochverdient ihren ersten Sieg nach der Winterpause. Die Gäste dominierten in der ersten Hälfte unkonzentrierte Kranzberger, die ihre Form der vergangenen Wochen nicht aufrechterhalten konnten. „Die Pausenführung war absolut verdient. Da dürfen wir uns nicht beschweren, wenn wir 0:3 oder 0:4 hinten liegen“, sagte SVK-Trainer Tobias Baierl.

„Die zweite Halbzeit war dann kämpferisch besser.“ Nur Durchschlagskraft nach vorne ließen die Kranzberger noch vermissen – logisch, schließlich waren alle Stürmer entweder krank, verletzt oder zur Ersten Mannschaft abgestellt. „Klar ärgert uns das Ergebnis, aber wir dürfen uns auch nicht von einer schlechten Halbzeit die vergangenen Wochen versauen lassen“, so der Coach. Aufgrund der anderen Ergebnisse wird es wohl trotzdem mit dem Klassenerhalt klappen.

Tore: 0:1/0:2 Daniel Savarino (40./44.).

FC Neufahrn II – TSV Reichertshausen 1:4 (0:0)

„Es war wie immer: Wir spielen 70 Minuten super, dann kriegen wir ein Tor und fallen zusammen“, bilanzierte Trainer Michael Ködel die Neufahrner Partie. Dem FCN gehen langsam die Spiele aus, um zu punkten. Die Reichertshausener zeigten nach dem Führungstor der Hausherren eine Energieleistung und zwangen den Tabellenletzten zu individuellen Fehlern.

Woran es liegt? „Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich finde das im Training am Dienstag heraus“, sagte Ködel, der jetzt erstmal die „Köpfe freikriegen will“. Der Coach selbst lebt auf jeden Fall eine Nichtsdestotrotz-Haltung vor: „Egal, wir haben noch drei Spiele. Das wird hart, aber die müssen wir jetzt gewinnen.“

Tore: 1:0 Abousria Diarra (54.), Fernando Camutepa (66.), 1:2 Simon Neubauer (75.), 1:3 Camutepa (78.), 1:4 Tobias Milcic (84.).

SV Hohenkammer – FCA Unterbruck II 2:0 (0:0)

Eine hochklassige Partie – kämpferisch wie spielerisch. „Es war sehr ausgeglichen und irgendwann war klar: Wer das erste Tor macht, gewinnt das Ding“, resümierte FCA-Coach Christian Gruber. Das waren dann die Hohenkammerer. Die Unterbrucker hingegen haben die Vorentscheidung im Kampf gegen den Abstieg verpasst.

„Es gab ein bisschen Nervosität und Verkrampftheit, was in der Vorwoche alles noch nicht da war. Da hat immer ein Tick gefehlt. Hohenkammer war cleverer.“ Die Gastgeber sind dank der drei Punkte nun endgültig raus aus der Gefahrenzone und können beruhigt in die übrigen Duelle gehen. Sogar das erklärte Hohenkammerer Ziel – einstelliger Tabellenplatz – ist momentan sehr realistisch.

Tore: 1:0/2:0 Adem Tiryaki (73., 82.)

SV Dietersheim – SG Eichenfeld 0:1 (0:0)

Die Eichenfelder setzen ihren Lauf fort. Die Gäste waren schon in der ersten Halbzeit dominant und ließen nur eine echte Dietersheimer Großchance zu. Sie standen sicher und setzen offensiv immer wieder Akzente. Nach der Pause drückten die Gäste dann aber nach vorne und die Dietersheimer in die eigene Hälfte.

Der SVD hingegen wirkte in Durchgang zwei müder und müder – ein Gegentor ließen sie zunächst jedoch nicht zu. Den erlösenden Siegtreffer brachte dann ein leicht umstrittener Foulelfmeter. „Es war haushoch verdient. Das muss man wirklich sagen. Wir hatten das immer im Griff“, sagte SGE-Coach Ludger Reuter.

Tore: 0:1 Abdel Mbohou (88.)

SC Massenhausen – SV Pulling 4:1 (1:0)

Im Match der beiden Partnervereine in der Jugend sah es zunächst nach einem engen Spiel aus. Die Pullinger hatten ein paar Chancen, verloren dann aber Stück für Stück den Zugriff.

„Am Ende des Tages waren wir offensiv wie defensiv zu schwach, und das Ergebnis ist in der Höhe in Ordnung. Wir waren dann nicht so geil darauf, das Spiel zu gewinnen, wie Massenhausen“, bilanzierte SVP-Abteilungsleiter Thomas Pellmeyer. SCM-Coach Tobias Sigl war zufrieden: „Unsere Form ist gut. Wenn ich sie nicht immer in der Halbzeit antreiben müsste, wäre es aber noch besser.“

Tore: 1:0 Nico Kratzl (31.), 2:0/3:0/4:0 Tobias Mock (48./57./74.), 4:1 Christian Edler (80.).

TSV Allershausen II – MTV Pfaffenhofen 2:2 (1:2)

Es hatte sich in den vergangenen Wochen bereits angekündigt, nun setzte es für den TSV einen Punktverlust. „Nach der ersten Hälfte müssen wir sehr zufrieden sein. Da haben wir uns nicht gut angestellt“, so TSV-Coach Andreas Langer.

Tore: 0:1 Firuz Attaie (5.), 1:1 Kim Peter (22.), 1:2 Sebastian Meyer (37.), 2:2 Andreas Scheibeck (73.). (Sebastian Bergsteiner)