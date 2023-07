Gradmesser zum Auftakt: SVK muss nach Moosinning, Vötting zum Mitaufsteiger

Auch die Kreisligen startet an diesem Wochenende in die neue Saison. Für Kranzberg geht es zum FC Moosinning II, SV Vötting ist bei Moosen gefragt.

Landkreis – Ihr Comeback in der Kreisliga 2 feiern am heutigen Samstag die Fußballer des SV Vötting. Dabei kommt es zu einem Duell der Aufsteiger. Gleich ans Eingemachte geht es für den SV Kranzberg – und zwar mit einem Gastspiel beim letztjährigen Topteam FC Moosinning II.

Eine ereignisreiche Saisonvorbereitung war es für die Fußballer des SV Kranzberg, angesichts des Jubiläumsspiels gegen Drittligist Unterhaching. Doch das zählt alles nicht mehr, wenn es nun wieder in den Ligaalltag geht. Und das ist gut so – vor allem, wenn es nach Spartenchef Michael Kopp geht: „Wir hatten eine ganz gute Vorbereitung“, lobt der SVK-Fußballchef. Bis auf das Haching-Match gewannen seine Kranzberger alle Partien.

SV Kranzberg spielt hoch auf unter neuen Trainerduo Edlböck-Hammerl

Der Neuanfang mit neuem Trainerduo scheint also zu gelingen. Personell gab es keinen großen Umbruch, und so stehen die Chancen gut, dass der SVK eine gute Saison hinlegen wird. In die Karten spielen könnte den Coaches Thomas Edlböck und Dennis Hammerl, dass sich der Kader zum Start fast vollständig fit gemeldet hat. Nur hinter Florian Edlhuber steht zum Auftakt ein Fragezeichen, auch Michael Kopp junior ist angeschlagen, ebenso wie Bastian Walter und Felix Hengge.

Dass es nun gleich gegen eines der Topteams des Vorsaison geht, darüber hat Spartenchef Kopp nicht viel nachgedacht. Immerhin ist der Gegner gleich ein Gradmesser für die Kranzberger Kicker. „Die Moosinninger haben ein gutes Team, das wird ein spannender Auftakt.“

SV Vötting startet bei Rückkehr in Kreisliga gegen Liga-Neuling SC Moosen

Der SV Vötting ist nach drei Spielzeiten in der Kreisklasse zurück in die Kreisliga, und die Fußballer von Trainer Maximilian Peschek starten mit vollem Elan in die Runde. „Wir wollen gut reinkommen“, sagt der Coach. „Und es wäre schön, wenn wir unsere Qualitäten, die wir in der abgelaufenen Saison hatten, auch jetzt wieder in die Waagschale werfen könnten.“ Vötting spielte eine bärenstarke Runde, wenngleich es am Ende fast noch knapp geworden wäre mit der Meisterschaft und dem Aufstieg.

SVV-Trainer Maxi Peschek muss zum Liga-Start auf drei wichtige Spieler verzichten. © Michalek

Zum Auftakt gibt es nun gleich ein Duell zweier Liga-Neulinge. „Beide Teams werden hochmotiviert in die Saison gehen“, betont Peschek. Gegner Moosen ist am Kiesweiher eine eher unbekannte Mannschaft. „Sie waren letztes Jahr sehr offensivstark, hatten aber auch Abgänge“, weiß der Vöttinger Trainer.

Personell kann er nicht die volle Kapelle aufbieten. Unter anderem fehlen zum Auftakt mit Jonathan Then, Michael Düber und Philipp Weinberger wichtige Stützen der vergangenen Saison. „Doch das werden wir kompensieren“, verspricht Peschek einen motivierten und gut aufgestellten Aufsteiger zum Start in die neue Runde. (ms)