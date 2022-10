SV Kranzberg mit schlechtester Halbzeit - Jarabek schießt SV Hohenkammer aus dem Keller

Thomas Geier traf beim klaren Sieg des SV Hohenkammer. © FuPa

SC Kirchdorf II – SV Kranzberg II 1:1 (1:0). „Ich weiß nicht, wo wir in der ersten Hälfte mit unseren Köpfen waren. Aber sicherlich nicht in Kirchdorf“, bilanziert SVK-Trainer Tobias Baierl, der sogar von der schlechtesten Halbzeit der Saison spricht. Die Kirchdorfer gingen früh nach einer Ecke in Führung und hatten zahlreiche weitere Chancen. Nach der Pause stabilisierten sich die Gäste, spielten besser mit und schafften das 1:1. „Es fühlt sich wie ein Sieg an“, meint Baierl, während sich SCK-Coach Christof Skiba über die zwei verlorenen Punkte ärgert: „Das Problem war die Chancenverwertung.“

Tore: 1:0 Andreas Brinninger (9.), 1:1 Florian Kleidorfer (79.).

FCA Unterbruck II – SV Hohenkammer 0:4 (0:2). Innerhalb weniger Tage hat sich der SV Hohenkammer aus dem Tabellenkeller geschossen. Früh setzten die Gäste den FCA unter Druck und kamen schnell zum Abschluss. SVH-Trainer Tobias Stöger: „Wir steigern uns gerade stetig, vor allem in der Defensive greift einiges viel besser. Ich glaube, langsam verinnerlicht die Mannschaft alles.“

Tore: 0:1/0:2/0:3 Gabriel Jarabek (14./21./55.), 0:4 Thomas Geier (84.).