SV Kranzberg: Mitgliederschwund gestoppt, Planungen für Modernisierungen und 75-Jahr-Feier

Ehrungen durch die Vorstandschaft: (v. l.) Christoph Hierhager (zweiter Kassier), Wolfgang Badhorn (stellvertretender Vorsitzender), Christoph Holmeier (25 Jahre), Carina Lamprecht (25 Jahre), Bürgermeister Hermann Hammerl, Stefan Steinsdorfer (25 Jahre), Richard Hammerl (Schriftführer), Anton Hierhager (Vorsitzender) und Sandra Silingas (Kassier). © Spanrad

Der SV Kranzberg hat eine Krise mit Mitgliederschwund und geschlossenem Sportheim überwunden und blickt nun voller Zuversicht in die Zukunft.

Kranzberg – Die Verantwortlichen des SV Kranzberg haben im vergangenen Jahr begonnen, ihren Verein in verschiedenen Bereichen zu modernisieren. Dieser Prozess soll in Zukunft mit entsprechenden Investitionen fortgesetzt werden. Das war der Tenor auf der Jahreshauptversammlung im Sportheim des SVK.

SV Kranzberg: Sportheim musste aus Hygienegründen schließen - 60 000 Euro teure Sanierung

In seinem Rückblick erinnerte der Vorsitzende Anton Hierhager, dass es nicht immer gut um den Verein bestellt war. Die Mitgliederzahlen gingen innerhalb von zehn Jahren von rund 1000 auf 730 im Jahr 2021 zurück. Das Sportheim musste aus Hygienegründen schließen. „Wir haben viel gemacht, um die Eröffnungserlaubnis wiederzubekommen.“ 60 000 Euro hat der SVK in die Hand genommen, um das Sportheim zu sanieren. Hierhager dankte in diesem Zusammenhang den Sponsoren, Spendern und besonders der Gemeinde Kranzberg für die Unterstützung. „Es ist auch nicht selbstverständlich, dass eine Gemeinde die Sporthalle für einen Verein kostenlos zur Verfügung stellt“, so der Vereinschef. Das Engagement der Mitglieder lobte Bürgermeister Hermann Hammerl: „Es freut mich, einen so aktiven Verein mit so vielen aktiven Mitgliedern in der Gemeinde zu haben. Das sieht man auch daran, dass unsere Sporthalle am Abend ausgelastet ist.“

In ihrem Kassenbericht verdeutlichte Kassiererin Sandra Silingas, dass sich derzeit Einnahmen und Ausgaben decken würden. In diesem Zusammenhang betonte der Clubboss, dass man keine Schulden machen werde. Neue Investitionen könne man nur mit Hilfe von Sponsoren, Spenden und Zuschüssen realisieren. Sorgen macht sich die Finanzchefin wegen der steigenden Energiekosten. Dabei sei der Verein jedoch froh, mit Flüssiggas zu heizen, wo sich die Preissteigerung in Grenzen halten würde. Die Vereinsführung kündigte an, die steigenden Energiekosten nur über eine Beitragserhöhung abfedern zu können. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

SV Kranzberg: Mitgliederschwund gestoppt und Sportangebot erweitert - Planungen für 75-Jahr-Feier

Der Vereinschef freute sich ferner, dass der Mitgliederrückgang bereits gestoppt werden konnte. „Momentan haben wir 773.“ Dieser Aufwärtstrend solle fortgesetzt werden. Der Fußballplatz vor dem Vereinsheim soll vergrößert und mit einer modernen Bewässerungsanlage ertüchtigt werden. Zwei Tennisplätze sollen mit Flutlichtanlagen ausgestattet werden. Ein Kinderspielplatz soll mit Hilfe der Gemeinde ebenso entstehen wie ein Calisthenics Park, also ein Parcours mit Geräten, auf denen man mit dem eigenen Körpergewicht Krafttraining machen kann. „Wir wollen also unsere Sportanlagen aufwerten und unser Sportangebot erweitern“, resümierte der Vorsitzende. Er ist sich dabei sicher, dass einiges bereits im kommenden Sommer fertiggestellt sein wird.

Im kommenden Jahr begeht der SV Kranzberg seinen 75. Geburtstag. „Wir wollen ein kleines, bescheidenes Fest organisieren“, kündigte der Clubchef an. Am 23., 24. und 25. Juni 2023 soll gefeiert werden mit einem Sporttag, bei dem sich die Abteilungen präsentieren können. Zudem gibt es eventuell Live-Musik und ein Fußballspiel, bei dem der SVK gegen einen namhaften Gegner antritt. VON PETER SPANRAD

Die Geehrten:

25 Jahre: Josef Mayr, Christoph Holmeier, Carina Lamprecht,

Dieter Hauswald, Lorenz Port,

Dominik Würfl, Reinhard Haberl.

30 Jahre: Alois Stuiber, Florian Hagn, Martin Lamprecht, Sabine Lamprecht, Michaela Konrad, Stefan Steinsdorfer.

40 Jahre: Herbert Jositz jun.,

Gertraud Weinsteiger, Johann Krömmer, Ludwig Hauner,

Johann Brand.

50 Jahre: Anton Neumair,

Hildegard Aberl.

65 Jahre: Alfons Rauschecker

70 Jahre: Hans Bäumel.

