SV Kranzberg: Noch kein Grund zur Unruhe nach dürftigem Start - Personalsorgen halten aber an

Zeit für den Umschwung: Die Kranzberger Fußballer, hier Dominik Grabmair (r.) im Spiel gegen Allershausen, wollen in Eitting den Bock umstoßen. Auf einige Stammspieler muss Trainer Anton Kopp allerdings weiterhin verzichten. © Lehmann

Vom SV Kranzberg kam nach dem überraschenden Auftaktsieg gegen Eching nicht mehr viel. Die Verantwortlichen können die schwierige Phase aber erklären.

Kranzberg – Wenn es in der Kreisliga 2 aktuell aus Landkreissicht ein Sorgenkind gibt, dann sind es die Fußballer des SV Kranzberg. Während Eching, Allershausen und Unterbruck zufriedenstellend in die Saison gestartet sind, hapert es bei den Kickern aus dem Ampertal ein wenig. Vier magere Zähler aus sechs Partien stehen vor der Partie am Sonntag (15 Uhr) beim FC Eitting zu Buche.

„Damit sind wir natürlich überhaupt nicht zufrieden“, muss Trainer Anton Kopp zugeben. Einzig am ersten Spieltag gelang dem SVK mit dem 2:1-Sieg gegen Bezirksliga-Absteiger Eching eine Überraschung – die Zebras grüßen mittlerweile von der Tabellenspitze. Seitdem herrscht Tristesse in Kranzberg, lediglich in Hohenwart holte die Kopp-Elf einen weiteren Punkt.

SV Kranzberg: Trainer Anton Kopp muss auf einige Stammkräfte verzichten

Die große Panik ist beim SVK jedoch noch nicht ausgebrochen. Das liegt daran liegt, dass die Verantwortlichen durchaus einschätzen können, warum es momentan noch nicht läuft und die SVK-Mannen aktuell auf einem Relegationsplatz rangieren – mit zwei Zählern Rückstand auf das rettende Ufer. „Die Sache ist momentan erklärbar“, berichtet Kopp. „Von daher sind wir noch relativ ruhig.“ Die angespannte personelle Situation sei der Grund für den dürftigen Saisonstart. Kopp habe derzeit Mühe, am Spieltag überhaupt elf Mann auf den Rasen zu bringen. Die seien zwar konkurrenzfähig, von der Bank könne der Coach dann aber nicht wirklich nachlegen. Zudem fehlen einige Stammspieler: Daniel Mömkes etwa wird mit seiner höherklassigen Erfahrung schmerzlich vermisst, auch auf Simon Hauner werden die Kranzberger aus beruflichen Gründen länger verzichten müssen. Zudem sind Patrick Ringer und Florian Edlhuber angeschlagen. Zu allem Überfluss holte sich Bastian Walter zuletzt eine Rote Karte und ist noch gesperrt. „Das ist aktuell schon sehr schwierig“, hadert Kopp mit der Situation.

Doch nicht nur in den Spielen bereite das Probleme, Auswirkungen habe das auch auf das Training: Diese Woche konnte Kopp am Dienstag und Donnerstag jeweils nur sieben oder acht Leute begrüßen. Wirklich trainieren ließe sich da nicht, „mehr als Vier gegen Vier kannst du da nicht spielen“, beklagt der Coach. „Diese maximal 60 Prozent Vorbereitung nimmst du dann natürlich ins Spiel mit.“ Nicht die besten Vorzeichen für die Partie in Eitting.

Der Gegner hat – im Gegensatz zum SVK – fast die volle Auswahl und wurde vor der Saison häufig als Meisterschaftsfavorit genannt. Am vergangenen Wochenende verlor das Team von Trainer Thomas Zellermeyr allerdings gegen den Kranzberger Nachbarn aus Allershausen mit 2:3. „Vielleicht werden sie ja deswegen verkrampfen“, spekuliert Kopp, „oder uns unterschätzen?“ Klein beigeben will in Kranzberg niemand, da die Startelf eben konkurrenzfähig sei: „Deswegen wollen wir schon punkten.“ VON MATTHIAS SPANRAD