SV Kranzberg empfängt SC Kirchdorf im Nachholspiel: Abstiegskampf im Ampertal

Teilen

Der SV Kranzberg (weiße Trikots) empfängt am Donnerstagabend den SC Kirchdorf zum Ampertal-Derby im Abstiegskampf. © Lehmann

Abstiegskampf, Flutlicht und Ampertal-Derby. Das Kreisliga-Nachholspiel zwischen dem SV Kranzberg und dem SC Kirchdorf verspricht Spannung pur.

Da geht’s um mehr als drei Zähler: Am Donnerstag um 19.30 Uhr kommt es in der Kreisliga zur Nachholpartie des 17. Spieltags zwischen dem SV Kranzberg und dem SC Kirchdorf. Im ersten Anlauf am 20. März war das Duell wegen eines Corona-Ausbruchs bei den Gästen abgesagt worden.

SV Kranzberg: Kopp-Elf springt durch Moosburg-Sieg über den Strich - Chancenverwertung weiter ausbaufähig

Das ohnehin schon brisante Ampertal-Derby bekommt durch die Tabellenkonstellation richtig Feuer: Der SCK belegt derzeit Abstiegsrang 13, der SVK mit vier Punkten mehr auf dem Konto den rettenden zehnten Platz. Den eroberte die Truppe von Trainer Anton Kopp am 18. Spieltag durch einen 2:1-Erfolg beim Schlusslicht TSV Moosburg. Dort waren die Kranzberger über weite Strecken das bessere Team und gewannen verdient.

Lediglich die Chancenverwertung war gegen Moosburg zu bemängeln. So wie schon zwei Wochen zuvor bei der 0:2-Niederlage im Nachholspiel in Taufkirchen, wo es der SVK wieder einmal verpasste, sich für eine gute Leistung zu belohnen, und stattdessen Tore nach Standards kassierte. Das war im Hinspiel beim SC Kirchdorf anders: Da brachten Stefan Schleypen, Daniel Mömkes und Thomas Kopp die Kranzberger mit 3:0 in Führung, ehe Joshua Marx noch den Ehrentreffer für die Gastgeber erzielte.

Apold: „Haben in Drucksituationen immer das abgerufen, was notwendig war“

Generell scheint der Heimvorteil in den Ampertal-Derbys zwischen Kranzberg und Kirchdorf nicht besonders groß zu sein. Denn der SVK hat letztmals eine Liga-Heimpartie gegen Kirchdorf im September 2016 mit 2:0 gewonnen. Die jüngsten beiden Duelle auf dem SVK-Sportplatz endeten mit zwei klaren Erfolgen (2:0 und 4:0) für das Gästeteam von SCK-Coach Andreas Apold. Doch nicht nur aufgrund dieser Historie gibt sich der 45-jährige Übungsleiter siegessicher: „In der Vergangenheit war es so, dass wir in Drucksituationen immer das abgerufen haben, was notwendig war. Darum bin ich auch diesmal zuversichtlich, dass wir unsere Serie in Kranzberg fortsetzen.“ Einen ersten positiven Ansatz zeigten die Kirchdorfer beim 1:1-Unentschieden gegen Tabellenführer FC Finsing, ehe der Wintereinbruch zuletzt auch in der Kreisliga 2 für eine Zwangspause sorgte. jfu