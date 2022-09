SV Kranzberg vor richtungsweisende Duellen gegen Kellernachbarn: Erst Eichenried, dann Wörth

Die Trendwende will der SV Kranzberg, das Bild zeigt Thomas Ostermaier am Ball, beim SV Eichenried einleiten. Nach dem Auftaktsieg gab es sechs Niederlagen und ein Unentschieden. © michalek

Der Knoten will noch nicht platzen beim SV Kranzberg. Gegen die direkten Konkurrenten aus Eichenried und Wörth muss die Kopp-Elf punkten.

Kranzberg – Ein rasantes Spiel erlebten die Kranzberger Kreisliga-Fußballer am vergangenen Wochenende: Erst glichen die Ampertaler in der Nachspielzeit aus, ehe die BSG Taufkirchen zum 4:3 traf und die Mannen von Trainer Anton Kopp noch tiefer in die Krise schoss. Aus Landkreis-Sicht ist der SVK nämlich aktuell das große Sorgenkind: Nur vier Zähler und sechs Tore, dafür 18 Gegentreffer, stehen nach acht Partien zu Buche. Nur Wörth und der kommende Gegner Eichenried (Sonntag, 15 Uhr) sind ähnlich schlecht in die neue Spielzeit gestartet.

Kranzberg-Coach Anton Kopp noch nicht beunruhigt: „Es ist noch genug Zeit“

Ob sich da nach der gemeisterten Relegation in der Vorsaison erneut Abstiegssorgen in Kranzberg breitmachen? „Wir sind noch nicht hoffnungslos verloren“, beschwichtigt Trainer Kopp. „Es ist noch genug Zeit.“ Der Spielplan stellt die Ampertaler allerdings nun doch vor zwei kleine Vorentscheidungen: Am Sonntag gastieren die Kranzberger zunächst beim SV Eichenried, ehe am kommenden Freitag der SV Wörth wartet. „Auch danach ist noch nichts verloren“, wiegelt der Coach wiederum ab. Vergangenes Wochenende hat der SVK-Coach die Zeit genutzt und in Allershausen gescoutet, als Eichenried dort spielte und zu überzeugen wusste. 2:1 gewann der SVE am Ende. „Die stehen zu Unrecht hinten drin. Die bringen schon eine gewisse Qualität mit“, urteilt Kopp.

Der Aufsteiger hat einige Akteure im Kader, die im Landkreis keine Unbekannten sind: Michael Kopp etwa (VfB Hallbergmoos, nicht verwandt mit den Kranzberger Kopps) oder auch Yakhya Diop (TSV Eching). (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

SV Kranzberg muss sowohl das Abwehrverhalten als auch die Offensivbemühungen verbessern

Primär müssen die Kranzberger jedoch auf sich selbst schauen, da in dieser Spielzeit bislang vor allem die Defensive große Schwächen offenbart hat. Immer wieder habe der SVK Geschenke an seine Gegner verteilt. „Wir hatten heute kein Abwehrverhalten“, kritisierte der Übungsleiter beispielsweise nach der Taufkirchen-Niederlage. Und weiter: „Wir laden die Gegner immer wieder zum Toreschießen ein und legen ihnen die Treffer geradezu auf.“ Ein Problem dabei: Eine Stamm-Viererkette habe sich bis dato noch nicht einspielen können, vor allem auf den Außenbahnen habe der Übungsleiter permanent improvisieren müssen. „Es herrscht auch keine Abstimmung“, fährt der Trainer fort. So mache sich dann Unsicherheit in der ganzen Mannschaft breit.

Die vielen Gegentore wären leichter zu verschmerzen, wenn die Offensive regelmäßiger treffen würde. Sechs Treffer in acht Partien sind allerdings ebenfalls dürftig – vor allem, weil drei davon bei der Pleite gegen Taufkirchen fielen. (Matthias Spanrad)

