A-Klasse kompakt: SV Langenbach sichert sich Vizemeisterschaft – FC Wang tankt Selbstvertrauen

Doppeltorschütze: Neufahrns Michael Späth (rot, r.) will sich an seinem Moosinninger Gegenspieler vorbeimogeln.

Vorletzter Spieltag in der A-Klasse sechs

Von Bernd Heinzinger schließen

Die Vizemeisterschaft in der A-Klasse 6 ist vergeben: Durch einen Sieg im Derby gegen Oberhummel sicherte sich Aufsteiger SV Langenbach den zweiten Platz.

BC Attaching II – VfR Haag 3:1 (1:0)

Großartige Euphorie versprühte BCA-Trainer Thomas Stampfl nach dem Sieg nicht gerade: „Beide Teams zeigten heute ganz bescheidenden Fußball, und wir hatten am Ende das Glück, noch zweimal zu treffen.“ Über ein Unentschieden hätte man sich nicht beschweren dürfen. „Haag hatte in der ersten Hälfte zwei Großchancen, wir zu Beginn des zweiten Abschnitts drei. Ansonsten fehlte bei beiden Teams der rechte Ehrgeiz.“

Tore: 1:0 Nico Franke (10.), 1:1 Sebastian Elephand (54.), 2:1 Gulio Vicari (85.), 3:1 Pascal Paringer (86.).

SpVgg Attenkirchen – SVA Palzing II 2:1 (1:1)

Nach gutem Start sei man verdient in Führung gegangen, betonte SpVgg-Abteilungsleiter Alexander Thalhammer. „Wir hatten danach noch einige Chancen, verloren aber irgendwie den Faden.“ Die gut spielenden Gäste drückten und kamen zum Ausgleich: „Nach der gelbroten Karte für Palzing II im zweiten Abschnitt traten wir wieder dominant auf“, so Thalhammer.

Attenkirchen spielte sich erneut einige Möglichkeiten heraus, traf unter anderem dreimal das Aluminium. Der Abteilungsleiter sprach daher von einem verdienten Sieg gegen einen starken Kontrahenten. „Mit ein bisschen Glück hätte es höher ausfallen können.“

Tore: 1:0 Andreas Prinz (8.), 1:1 Niklas Baumann (31.), 2:1 Marcus Klaas (79.).

TSV Moosburg – SC Tegernbach 1:2 (1:0)

TSV-Trainer Hans Heim sprach von einer unglücklichen Niederlage. 60 Minuten sei seine Truppe deutlich stärker gewesen, hätte nach der Führung mehrfach erhöhen müssen. Nach einer Stunde vergab Moosburg auch noch einen Elfmeter. „Das war der Weckruf für die Gäste“, sagte Heim. Tegernbach startete einige gefährliche Konter und verwandelte zwei davon. „Wir wurden für unsere schlechte Chancenverwertung bestraft“, monierte der Moosburger Coach.

Tore: 1:0 Mojtaba Mirzai (14.), 1:1 Markus Hagl (70.), 1:2 Florian Braun (86.).

SV Geroldshausen – SGT Istanbul Moosburg 2:1 (1:0)

An mangelndem Ehrgeiz lag es beim Meister nicht. Co-Trainer Dominik Gessler: „Wir waren dominant, nutzten aber einfach unsere Chancen nicht.“ Die Gastgeber seien durch den ersten Schuss überhaupt in Führung gegangen. In der 70. Minute musste Nick Günaydin nach einer vermeintlichen Tätlichkeit mit Glatt-Rot vom Feld, für Gessler eine grobe Fehlentscheidung.

„Trotzdem versuchten wir weiter alles.“ Der SV konterte und kam schließlich durch einen Elfmeter zum Sieg. „Wir dagegen verschossen sogar noch zwei Strafstöße“, so Gessler.

Tore: 1:0 Andreas Schuster (40.), 1:1 Mahmut Yarac (80.), 2:1 Alexander Schreistetter (84./FE).

SC Oberhummel – SV Langenbach 0:4 (0:2).

Oberhummels Spielertrainer Anton Hirschfeld sprach von einer zwar verdienten Niederlage, die aber ein wenig zu hoch ausgefallen sei. In der ersten Hälfte kämpften seine Männer prima, gerieten durch einen Abwehrfehler jedoch ins Hintertreffen. Nach dem 0:2 zur Pause durfte der SC kurz jubeln, denn es fiel der vermeintliche Anschlusstreffer.

Der Schiri sah aber Abseits, ungerechtfertigt laut Hirschfeld. „Fast im direkten Gegenzug kassieren wir dann das 0:3, und anschließend war die Luft natürlich raus.“ Trotz der Pleite zeigte er sich stolz auf seine Truppe, die alles gegeben habe: „Wir haben gegen einen sehr starken Gegner verloren, der sich verdient den Platz in der Aufstiegsrelegation sicherte. Da können wir den Langenbachern nur Glück wünschen.“ Tore: Bis Redaktionsschluss nicht bekannt.

FC Wang – TSV Au II 2:0 (1:0)

Man war es den Fans schuldig, endlich mal wieder zu siegen, sagte Wangs Sportlicher Leiter Patrick Müller nach der Begegnung des Vorletzten gegen den Letzten. Auf hohem Niveau sei die Begegnung zwar nicht gewesen, trotzdem hätten sich die Wanger eine Vielzahl an Chancen erspielt: „Wir hätten auf alle Fälle noch höher gewinnen können, letztlich geht das 2:0 aber schon in Ordnung“, sagte Müller. „Damit holten wir uns etwas Selbstvertrauen für die Abstiegsrelegation.“ (Bernd Heinzinger)

Tore: 1:0 Sebastian Fiebrandt (43./FE), 2:0 Stefan Fraunhofer (89.).