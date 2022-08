Langenbach und Tegernbach in Torlaune - Neufahrn kommt in Fahrt

Von: Bernd Heinzinger

Im Verteidigungsmodus: Der VfR Haag wartet nach der 1:3-Niederlage in Palzing auf den ersten Punkt. Spielertrainer Volker Lippcke hatte seinem Team eine schwierige Saison vorhergesagt, Favoriten sind diesmal andere. Foto: lehmann © lehmann

Gleich im zweiten Spiel nach dem Aufstieg gelang dem SV Langenbach ein zweistelliger Sieg, wenn auch gegen einen ganz schwachen Gegner. Abstiegskandidat TSV Au II wurde mit einer heftigen Packung nach Hause geschickt. Der SC Tegernbach stand dem nicht viel nach und schaffte ebenfalls einen Kantersieg gegen Lieblingsgegner FC Wang.

A-Klasse 6

SVA Palzing II – VfR Haag 3:1 (0:0). Den Rückstand durch einen „bundeligareifen“ Freistoß hätte seine Truppe als Weckruf verstanden, betonte SVA-Trainer Manfred Bullock nach dem Sieg. In der ersten Hälfte gab es Chancen auf beiden Seiten. Bullock: „Haag hatte sogar ein leichtes Plus, lief unter anderem zweimal alleine auf unser Tor zu.“ Nach dem 0:1 drehte sich die Partie zugunsten der Hausherren, denen sehenswerte Treffer gelangen. „Wir waren am Ende die fittere Mannschaft. Ich bin stolz auf meine Truppe, sie hat tollen Kampfgeist gezeigt“, lobte der Coach.

Tore: 0:1 Sebastian Maier (55.), 1:1 Stefan Stiel (74./ET), 2:1/3:1 Martin Redl (75./78.).

SV Langenbach – TSV Au II 10:0 (6:0). Gegen arg dezimierte Gäste dominierten die Langenbacher das Geschehen von Anfang an. Nach guten 20 Minuten lagen sie bereits mit 5:0 in Front, und Abteilungsleiter Sebastian Zitzelsberger lobte: „Auch danach haben die Männer die Sache souverän weiter gespielt.“ Im zweiten Abschnitt setzte sich die Jagd nach einem zweistelligen Ergebnis fort. Das schaffte der Aufsteiger auch, begünstigt durch eine gelb-rote Karte für Au. „Wir zeigten heute einen von Anfang bis Ende souveränen Auftritt.“ Nur die Verletzung von Stürmer Max Zwinzscher (Muskelfaserriss) trübte die Freude ein wenig.

Tore: 1:0/4:0 Hannes Klein (9./17.), 2:0 Max Zwinzscher (13.), 3:0 Kilian Ziegltrum (16.), 5:0/8:0/9:0/10:0 Christian Spengler (40./FE/75./82./84.), 6:0/7:0 Tim Karschewski (43./63.).

SC Tegernbach – FC Wang 7:0 (4:0). In den ersten zehn Minuten präsentierten sich die Gäste stärker, hatten zwei gute Chancen. Im Anschluss dominierte aber nur noch der SC Tegernbach. Die Gastgeber erspielten sich Chance um Chance und zogen davon. „Wir hätten sogar noch einige Tore mehr erzielen können“, meinte Tegernbachs Maximilian Neumaier nach der Partie. In der vergangenen Saison gab es zu Hause schließlich sogar ein 12:2. Aber mit dem 7:0 und dem dritten Sieg im dritten Spiel könne man natürlich sehr zufrieden sein.

Tore: 1:0 Florian Baun (15.), 2:0/3:0 Benedikt Forstner (20./34.), 4:0/5:0 Maximilian Neumaier (37./67./FE), 6:0 Andreas Huber (71.), 7:0 Karl Huber (76.).

SV Oberhaindlfing – BC Attaching II 1:1 (1:1). In beiden SVO-Mannschaften gab es insgesamt 17 Ausfälle, berichtete Trainer Stephan Lechner. Gegen Attaching II standen daher nur zwölf Mann zur Verfügung. „Die haben aber tollen Kampfgeist gegen technisch starke Attachinger bewiesen.“ Auch vom Verletzungsschock bei Angreifer Max Bausch – er musste nach einem Zusammenprall mit dem gegnerischen Torhüter mit Verdacht auf Meniskusschaden vom Feld – ließen sich die Gastgeber nicht beirren. Sie hatten bis die besseren Chancen, verpassten den Siegtreffer.

Tore: 1:0 Markus Diemeier (22.), 1:1 Justin Mikuszak (41.).

SG Istanbul Moosburg – SpVgg Attenkirchen 2:1 (0:0). Auf das ganze Spiel gesehen wäre der Sieg durchaus verdient gewesen, meinte Moosburgs Co-Trainer Dominik Gessler. Die erste Halbzeit verlief recht chancenarm, im zweiten Abschnitt tankte sich dann Kapitän Emrah Kirkulak über rechts stark durch und passte zielgenau auf Mahmut Yarak. Der köpfte zum 1:0 ein und erhöhte wenig später durch einen direkten Freistoß zur Vorentscheidung.

Die Gäste kamen nach einem Abwehrfehler zum Anschluss und drückten in der Schlussphase. „Mit etwas Pech hätte Attenkirchen noch den Ausgleich geschafft. Aber unsere Abwehr stand in der Schlussphase ziemlich gut“, lobte Gessler.

A-Klasse 7

FC Eitting II – FC Neufahrn 1:6 (1:4). Fast die gesamte Partie über hatten die Neufahrner das Geschehen im Griff. Einzig das 1:2 nach einem individuellen Fehler habe seine Truppe für eine Viertelstunde aus dem Konzept gebracht, berichtete Trainer Andreas Voggt. „Danach spielten wir sehr gut und haben unsere Chancen verwertet.“

Bereits zur Pause hatte die Neufahrner für eine Vorentscheidung gesorgt. Die Gäste gaben aber auch im zweiten Abschnitt Gas, Spieler, die von der Bank kamen, fanden sofort ins Spiel. Fazit des Trainers: „Ich bin mit der Leistung heute sehr zufrieden. Das war durchaus ein Statement.“

Tore: 0:1/0:2/1:3 Tufan Cicek (8./15./32.), 1:2 Manuel Obermaier (17.), 1:4/1:5 Kevin Ogbebor (36./FE/52.), 1:6 Michael Joba (68./FE).