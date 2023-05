SV Langenbach schlägt Verfolger Moosburg und steht kurz vor der Vizemeisterschaft

Von: Bernd Heinzinger

Es ging zur Sache: Langenbachs Julian Hauner (weiß) tut der Zweikampf mit Moosburgs Peter Riess scheinbar weh. © leh

Der SV Langenbach hat beim Konkurrenten TSV Moosburg einen knappen Auswärtssieg eingefahren und den Vorsprung auf die Verfolger vergrößert.

Moosburg/Langenbach – Die Fußballer des SV Langenbach stehen in der A-Klasse 6 dicht vor der Vizemeisterschaft. Durch einen 2:1 (1:0)-Auswärtssieg beim TSV Moosburg distanzierten sie den Kontrahenten zwei Spieltage vor dem Saisonende auf sechs Zähler, auf den neuen Dritten SpVgg Attenkirchen beträgt der Vorsprung komfortable fünf Punkte.

SVL-Trainer Frank Vanselow freute sich über den wichtigen Erfolg in der Fremde, der völlig verdient gewesen sei. Bereits nach elf Minuten gingen die Gäste mit 1:0 in Führung – Julian Hauner verwandelte einen Freistoß sehenswert. Seine Truppe habe anschließend noch einige Hochkaräter vergeben, so Vanselow. Sein Moosburger Kollege Hans Heim sah dagegen seine Männer besser im Spiel nach vorne. Der TSV dezimierte sich allerdings selbst: Nach 22 Minuten gab es eine Zeitstrafe für Niksa Vukovic, nach 35 Minuten kassierte Emanuel Neundorf die Glatt-Rote Karte.

Heim: „Trotz Unterzahl bestimmten wir das Spiel in der zweiten Hälfte, Langenbach zog sich zurück.“ Die Gäste warteten auf Konter, und Christian Spengler verwerteten einen solchen zum 2:0 nach 60 Minuten. Die Moosburger steckten jedoch nicht auf und kamen nach 72 Minuten durch Mojtaba Mirzai noch um Anschluss. Der Ausgleich wollte aber nicht mehr gelingen. Hans Heim zeigte sich dennoch stolz aufgrund des Kampfgeistes seiner Mannen. SVL-Coach Vanselow schwärmte hingegen: „Ich bin heute super zufrieden.“ (hz)