SV Marzling und Hallbergmoos II mit besonderer Aktion: Große Spende für krebserkrankten Lukas

Von: Nico Bauer

Die Fußballer des SV Marzling und des VfB Hallbergmoos II machten aus dem jüngsten Spiel einen Lukas-Spieltag. © Bauer

Der SV Marzling und der VfB Hallbergmoos sorgten für eine besondere Aktion: Die Einnahmen aus der letzten Begegnung wurden einer Familie gespendet.

Marzling – Der sechsjährige Lukas aus Marzling ist an Lymphdrüsenkrebs erkrankt und seit dem Bekanntwerden der Geschichte (wir berichteten mehrmals) gibt es eine Welle der Hilfsbereitschaft im Ort. Die Fußballer des SV Marzling machten aus dem jüngsten Heimspiel gegen den VfB Hallbergmoos II einen Lukas-Spieltag. Für die Familie kamen dabei mehr als 4200 Euro zusammen.

Der Kreisklassist hatte auf alle seine Einnahmen verzichtet. So war der Eintritt frei und stattdessen wurden die mehr als 250 (!) Zuschauer um Spenden gebeten. Auch die Einnahmen vom Verkauf der Speisen und Getränke gingen in den Topf für den guten Zweck.

Auch der VfB Hallbergmoos II spendet – Lukas als Zuschauer bei „seinem“ Spiel

Marzlings Trainer Jochen Jürgens war stolz, dass auch die Gästemannschaft aus Hallbergmoos spendete. Und Lukas kam selbst zu „seinem“ Spiel. Da rückte das Ergebnis – 1:1 – glatt in den Hintergrund. Der SV Marzling zeigte mit der Aktion, dass es eben doch noch Dinge gibt, die wichtiger als Fußball sind. Ein Teil der Spendensumme wurde direkt nach dem Spiel Lukas’ Eltern überreicht.

Übrigens: Eine Benefizveranstaltung gibt es zudem am Sonntag, 8. Oktober, ab 10 Uhr am Feuerwehrhaus in Marzling. Eingeladen zu dem bunten Programm sind Alt und Jung. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Auch hier fließt der Erlös in die Spendenkasse. (Nico Bauer)