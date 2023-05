Kreisklasse kompakt: Ultraspannendes Rennen um den Klassenerhalt – Moosburg rückt an Primus heran

Von: Nico Bauer

Verlierer des Spieltags: Der SC Freising um Florian Pinkert (M.) konnte die Hürde FC Moosburg nicht überspringen und wurde auf Relegationsplatz zwölf durchgereicht. © Lehmann

Der Abstiegskampf in der Kreisklasse Donau/Isar 3 gerät außer Kontrolle: Bis auf den Marzling und den Freising gewannen am Wochenende alle Teams aus der Gefahrenzone ihre Spiele.

TSV Au – SpVgg Mauern 1:2 (1:2)

In diesem Spiel ging es um die Aufstiegschance und gegen den Abstieg. Nach der Heimniederlage gegen Gammelsdorf (3:4) kassierten die Gastgeber zu Hause nun eine weitere Pleite gegen ein Kellerkind – und damit sind die Chancen auf die Aufstiegsrelegation zur Kreisliga auf ein Minimum geschrumpft. Der TSV Au muss sich hinter dem Zweiten Moosburg und dem Dritten Kirchdorf anstellen.

Gegen Mauern ließen die Hallertauer unterm Strich einiges vermissen, auch wenn die Mannschaft in der Schlussphase nahe dran war, zumindest noch den Ausgleich zu erzielen. Mauerns Trainer Georg Pfüller freute sich dagegen über eine klasse Leistung seines Teams und bedauerte nur, dass seine Kicker nicht schon frühzeitig den Sack zugemacht hatten.

Die drei Tore fielen allesamt in der ersten Halbzeit: Michael Westermeier brachte die SpVgg in Front (24.), und nach dem Ausgleich von Alexander Schwarz (40.) fiel schon 120 Sekunden später der erneute Führungstreffer der Gäste durch Johannes Pollhammer (42.).

SC Freising – FC Moosburg 0:3 (0:1)

Es bleibt dabei: Für den SC Freising gibt es gegen die Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel nichts zu holen. Gegen den Ligazweiten wäre allerdings durchaus etwas möglich gewesen, weil die Dreirosenstädter noch immer viele Ausfälle haben und die Freisinger über weite Teile des Spiels auf Augenhöhe waren. „In den ersten 45 Minuten haben wir die Moosburger fast zur Verzweiflung gebracht“, sagte Freisings Coach Manuel Hobmeier.

Dennoch gingen die Gäste mit einer Führung in die Pause: Christian Lüttig verwandelte einen Handelfmeter (45.+1), den der FCM regelrecht geschenkt bekam. Die beiden weiteren Tore von Mihai Raducanu (72.) und Thomas Vogl (88.) fielen ebenfalls mit freundlicher Unterstützung des Sportclubs.

Als Verlierer des Wochenendes wurde der Verein aus der Luitpoldanlage auf Abstiegsrelegationsplatz zwölf durchgereicht – der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt zwei Zähler. Der FC Moosburg dagegen ist bis auf zwei Punkte an den diesmal spielfreien Tabellenführer SV Vötting herangerückt und hielt den Dritten Kirchdorf auf Distanz.

TSV Nandlstadt – SC Kirchdorf 0:1 (0:1)

In den vergangenen Wochen waren die Kirchdorfer eine der heißesten Nummern der Liga, was diesmal aber nicht wirklich zu sehen war. Die Zuschauer bekamen einen mauen Kick mit wenigen Torszenen auf beiden Seiten vorgesetzt. Von zwei nur wenig überzeugenden Mannschaften waren die Gäste vielleicht einen kleinen Tick gefährlicher, was sich durch den Treffer von Samuel Nierhaus in der 42. Minute auch im Ergebnis manifestierte.

Der SC Kirchdorf war in der Sonntagspartie weit weg von den starken Leistungen, die er in den Vorwochen gezeigt hatte. Letztlich konnten sich die Ampertaler aber freuen, weil sie mit dem dreckigen Sieg weiter im Rennen um den zweiten Platz sind.

FVgg Gammelsdorf – SV Marzling 4:3 (1:2)

In dieser mit offenem Visier geführten Fußballschlacht hatten beide Kontrahenten exzellente Phasen. Der SV Marzling begann extrem stark, sodass den Gammelsdorfern 20 Minuten lang Hören und Sehen verging. Tobias Duffner veredelte mit einem Doppelpack (10./18.) den Traumstart der Gäste-Elf.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit legte dann der Platzverein zu – und nach dem 1:2 durch Niklas Hölzl (23./Foulelfmeter) verpasste Christoph Hösl bei einem Pfostentreffer noch vor der Pause die große Chance auf den Ausgleich. Niklas Hölzl machte dann nach einem Handspiel sein zweites Elfmetertor (54.), doch keine zehn Minuten später ging der SVM dank Maximilian Gaudermann abermals in Führung (62.).

Die Gammelsdorfer Kicker schoben im Anschluss wieder an und drehten durch Marek Dobransky (66.) und Michael Hösl (78.) das Spiel. „Aufgrund unserer Einstellung und Moral haben wir den Sieg verdient“, sagte FVgg-Trainer Tobias Weinzierl. Gammelsdorf steht damit wieder vor den Abstiegsrelegationsplätzen – und nur noch zwei Zähler hinter dem Gegner aus die Marzling.

SV Hörgertshausen – TSV Paunzhausen 0:1 (0:0)

Die Gastgeber vergaben den ersten Matchball für den Ligaerhalt. Doch das Zittern geht weiter, weil die Paunzhausener einen guten Tag hatten. „Zur Pause hätten wir schon mit 3:1 führen müssen“, sagte Gästetrainer Alexander Sulzberger. Seine Mannschaft ließ sich durch die Siege der Konkurrenten nicht demoralisieren und bestand in Hörgertshausen.

Für das umjubelte Tor des Tages in der 65. Minute brauchte es dann jedoch einen Foulelfmeter, bei dem es keine großen Diskussionen gab: Dominik Reitmeier behielt die Nerven – und damit ist der TSV Paunzhausen in diesem irren Abstiegskampf weiter voll dabei. Der Dreier reichte angesichts der anderen Ergebnisse aber nicht, um jetzt schon die Abstiegsrelegationsränge verlassen zu können. (Nico Bauer)