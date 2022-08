Links, rechts und per Kopf: Thomas Mäuer vom SV Marzling gelingt ein Fünferpack

DAS STARKE STÜCK VOM WOCHENENDE

Fünf Tore haben wohl die wenigsten Spieler mal in einer Ligapartie erzielt. Wie gelang Thomas Mäuer vom SV Marzling also dieses Kunststück?

Freising – Fünf Tore in einem Spiel! Wer denkt da nicht sofort an den Fünferpack von Robert Lewandowski 2015 gegen Wolfsburg? Am Donnerstag hat Thomas Mäuer vom SV Marzling, zumindest was die Toranzahl in einem Spiel angeht, mit dem Ex-Bayern-Stürmer gleichgezogen. Der 25-jährige Rechtsfuß machte gegen Vatanspor Freising fünf Buden und war maßgeblich am 7:3-Erfolg seines SVM beteiligt.

SV Marzling: Mäuer hat die Liebe zum Fußball in die Wiege gelegt bekommen

Ein lupenreiner Hattrick war dem sympathischen Bayern-Fan dabei aber nicht vergönnt. Denn in der ersten Hälfte schoss Eldin Topcagic den 2:2 Ausgleich für Vatanspor zwischen Tor eins und Tor zwei. Zwischen Tor drei und vier ertönte der Halbzeitpfiff. Richtig gefreut hat sich Thomas Mäuer über diesen besonderen Abend aber trotzdem. „Das ist mir auch noch nicht so oft passiert. Ich wüsste nicht, dass ich das schonmal geschafft hätte. Vielleicht mal irgendwann in der Jugend“, sagt der Matchwinner. Diese verbrachte der gelernte Handelsfachwirt bereits beim SV Marzling. Er sei schon als Kind dort angemeldet worden und der Fußball habe ihm immer Spaß gemacht. Das liegt wohl in der Familie, denn der Opa war ein hervorragender Torwart und auch Papa Mäuer trug schon das Marzlinger Trikot.

Eine Stärke von Thomas ist die Schnelligkeit, deshalb kommt er in der Dreier-Sturmreihe meist über die linke Außenbahn. So auch am Donnerstag im hektischen Spiel bei Vatanspor Freising. Beide Abwehrreihen ließen eine Menge zu und Thomas Mäuer war an diesem Abend nicht ausrechenbar, erzielte seine Tore per Kopf sowie mit dem linken und rechten Fuß. Die Serie begann mit einem Kopfball zum 2:1 (20.), danach folgte ein Sprintduell mit Abschluss ins lange Eck zum 3:2 (37.). Der schönste Treffer, so der 25-jährige, sei das 4:2 (44.) gewesen. Dabei chippte Tobi Duffner den Ball über die Abwehr, er nahm ihn in vollem Lauf mit und versenkte die Kugel. Beim 5:2 (47.) staubte er nach einer Ecke ab. Und auch der Schlusspunkt zum 7:3 (80.) sei laut Mäuer eher glücklich zustandegekommen: Der Ball sei vom Torwart zu ihm zurückgeprallt und er allein auf das leere Tor gelaufen.

Trainer Christian Grüll fordert weitere Tore

Trainer Christian Grüll freute sich über den Sieg und den Fünferpack, möchte deswegen aber keinen Höhenflug aufkommen lassen. „Ich hab´ Thomas nach dem Spiel schon gesagt, wenn er meint, er muss jetzt den Rest der Vorrunde keine Tore mehr schießen, nur weil er jetzt fünf in einem Spiel geschossen hat, dann hat er ein Problem mit mir. Seine Leistung in dem Spiel war gut, er hat seine Tore gemacht, aber er darf auch gerne weiter treffen“, so der Coach. Das wäre sicher auch im Sinne von Mäuers kleiner Schwester, die sein treuester Fan ist und bei den meisten Spielen zuschaut. Nach zwei Spieltagen führt Mäuer mit sechs Treffern die Torjägerliste in der Kreisklasse an. Etwas, was ihm seine Mannschaftskollegen – die ihn als Supertyp, der immer gut drauf ist, beschreiben – von Herzen gönnen. Denn wenn der Stürmer so weitermacht, könnte sich sein größter fußballerischer Traum, ein Aufstieg mit dem SV Marzling in die Kreisliga, in absehbarer Zeit erfüllen und da wäre das Team nur allzu gern dabei. VON JOSEF FUCHS