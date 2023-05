Tor-Serie gegen Lerchenau hält an: SpVgg Kammerberg schielt auf den Relegationsplatz

Duell um den Ball: Kammerbergs Jonas Grundmann (2. v. l.) gegen Lerchenaus Lazar Cavnic. Foto: lehmann © lehmann

Zum fünften Mal in Folge schlägt die SpVgg Kammerberg den SVN mit mindestens vier eigenen Toren und bleibt im siebten Spiel ungeschlagen. Jetzt ist sogar der Relegationsplatz noch erreichbar.

Kammerberg – Es bleibt dabei: Die SpVgg Kammerberg kommt mit dem SV Nord Lerchenau bestens zurecht, und der Gegner würde inzwischen wohl liebend gerne einen großen Bogen um die SpVgg machen. Denn Kammerberg hat auch das zweite Saisonduell mit den Münchnern gewonnen. Der 4:1-Erfolg war außerdem der fünfte in Serie im direkten Vergleich. Bei jedem dieser Siege gelang der SpVgg mindestens vier Tore.

SpVgg Kammerberg: Extra-Portion Selbstbewusstsein gegen den Lieblingsgegner SV Nord Lerchenau?

„Es ist unglaublich“, staunte Matthias Koston, der Spielertrainer der Kammerberger. Er selbst setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Mit seinem Treffer zum 4:1 sorgte er außerdem dafür, dass die Torserie der Kammerberger gegen den SV Nord weiterläuft. „Man hat schon gemerkt, dass die Jungs nach den vergangenen Siegen gegen sie mit einer Lockerheit und viel Selbstvertrauen ins Spiel gegangen sind“, sagte Koston. Und obwohl der Tabellenfünfte aus der Lerchenau viel Qualität in seinen Reihen hat, war er am Ende erneut chancenlos.

Niklas Kiermeier brachte die Kammerberger in der zehnten Minute in Führung – und belohnte damit eine starke Anfangsphase der Heimelf. Die Gäste meldeten sich allerdings mit dem Ausgleich durch Martin Angermeir zurück (28.). Die Platzherren antworteten allerdings nur wenig später: Kiermeier erzielte das 2:1 (32.) und brachte sein Team damit auf die Siegerstraße.

SpVgg Kammerberg: Jonas Grundmann und Matthias Koston sorgen für die Entscheidung

In der Halbzeitpause passte der Gastgeber seinen Plan an. „Wir wollten uns etwas weiter fallen lassen und schauen, was sie uns anbieten“, sagte Koston. Und die Lerchenauer boten einiges an. Die SpVgg hatte viele Chancen, doch der dritte Treffer ließ auf sich warten – bis Arbnor Segashi eine Zeitstrafe erhielt.

Kammerberg nutzte die Überzahl aus und erhöhte durch Jonas Grundmann auf 3:1 (76.). Das Spiel war damit entschieden, denn den Gästen fiel danach nichts mehr ein. Die Kammerberger, die im Gegensatz zur Konkurrenz noch drei Partien haben, können somit weiterhin theoretisch noch Zweiter werden. (Moritz Stalter)