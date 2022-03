SV Oberhaindlfing/Abens: Klubinterne Aktivitäten stützen die Kasse

Teilen

Vorstandschaft und Geehrte: Vorsitzender Stefan Holzmaier, Vize Sebastian Kaindl, Jugendleiter Dirk Richter, Schatzmeisterin Vroni Kaindl ehrten Thomas Felsl (20 Jahre), Margit Diemaier (30), Rudi Wörl (40), Richard Thumann (50), Anton Kammerloher (50), Adolf Pöschl jun.(40), Andreas Neumaier (30) und der scheidende Kassier Anton Neumaier (stehend, v. l.) sowie Schriftführerin Maria Fuchs mit den Gründungsmitgliedern Anton Kaindl, Albert Ziegltrum, Eduard Heckmaier, Michael Grünwald, Ludwig Thumann und Erwin Pöschl (sitzend, v. l.). © hellerbrand

Das Sportheim des SV Oberhaindlfing/Abens war bei der Jahreshauptversammlung voll besetzt. Sportlich ist die Herrenmannschaft im Niemandsland.

Oberhaindlfing – Grundsätzlich ist man beim SVOA „eine“ Mannschaft, so Vorsitzender Stefan Holzmeier bei der Jahreshauptversammlung im voll besetzten Sportheim. Deshalb hätte man gerne diese Gemeinschaft zum 50-jährigen Jubiläum im Vorjahr gebührend gefeiert, jedoch machte Corona großen Feierlichkeiten einen Strich durch die Rechnung. Mit Festschrift, kleiner Bierprobe, Mini-Jubelfeier bei Haxn-Essen sowie Ehrungsabend, bei der Mitglied Richard Thumann mit Verbandsehrenmedaille zu hohen Ehren kam, ging das Jubiläum zumindest nicht ganz unter, so Holzmaier in seiner Rückschau.

Aktuell zählt der Verein 521 Mitglieder, 28 weniger als im Vorjahr, was wesentlich der „Kartei-Bereinigung“ geschuldet war. Zwölf Sitzungen, vornehmlich online, sowie zehn Arbeitsdienste am Sportgelände waren zu verzeichnen, darunter das Verlegen der Drainage am Trainingsplatz. Mit Werbeveranstaltung sowie dem „2. Hoifinger Oktoberfest“ wurde wieder die Kasse aufgebessert, ferner mit den „Fisch-Aktivitäten“ des Vereins. So wurde man an Aschermittwoch 2021 mit 560 verkauften Steckerlfische quasi „überrannt“, auch an Karfreitag gingen rund 380 Fische über den Tresen. Eine Mammutaufgabe, so Holzmaier die Leistung der Griller anerkennend.

Apropos Kasse: Dass der Verein die Corona-Zeit glimpflich überstand, sei auch derartigen Aktivitäten zu verdanken gewesen, so Schatzmeister Anton Neumaier, ferner die doppelte Vereinspauschale durch den Landkreis, Eigenleistungen sowie der Förderverein beigetragen. Auch eine Sondertilgung des Darlehens sei möglich, gab es zum Abschluss Applaus für den letzten Bericht Neumaiers, der aus beruflichen Gründen seinen Posten an die bisherige Vize-Vorsitzende Vroni Kaindl übergab. An deren Stelle wurde intern Sebastian Kaindl zum neuen Stellvertreter von Stefan Holzmaier bestimmt, was laut Satzung für derlei Fälle möglich sei.

In den Berichten aus den Abteilungen sah Werner Diemaier die Fußballer der ersten Mannschaft „auf Kurs“, auch wenn man mit Auf- und Abstieg heuer nichts mehr zu tun haben werde. Diemaier: „Wir können nur noch Gegner ärgern“. Das abgesagte Trainingslager im Vorjahr wurde im Frühjahr nachgeholt, wobei der Erfolg des Camps mit 45-Teilnehmern für Kicker, Radler und Unterstützer nach Fortsetzung schreie. Auch die „Zweite“ unter Trainer Hans Schäffler stimme zuversichtlich, so Diemaier, positiv sei auch der Übergang von sechs A-Jugendspielern zur neuen Saison. Für die stehe er, Diemaier, dann nicht mehr zur Verfügung, der nach jahrzehntelangen Führungsaufgaben nun kürzer treten wolle. Dass es um den Nachwuchs gut bestellt sei, auch die Spielgemeinschaft mit Attenkirchen bestens funktioniere, betonte Jugendleiter Dirk Richter: „Muss ich ehrlich sagen: Hervorragend“. Mit viel Engagement gehe auch die Turnabteilung zu Werke, nähere Infos hierzu gibt’s im Internet unter „svoa.de“.

Zum Ausblick: Neben zahlreichen Veranstaltungen will der Verein heuer wieder am lukrativen Fischgeschäft festhalten, ferner Ballfangzaun reparieren, Sportheimdach sanieren und Trainingslager organisieren. Mit leckerem „Lüngerl“ und Semmelknödeln, zubereitet mit viel Herz von Ehrenmitglied Richard Rieder, fand die Versammlung ein kulinarisches Ende. (Martin Hellerbrand)