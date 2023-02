Dello Buono zählt nach Pleite seine Spieler an: „Wir waren als Fußballer verkleidet“

SVA-Coach Gianluca ello Buono war nach der Pleite gegen Langengeisling mächtig angefressen. © LEHMANN

Auf die Kicker des SVA Palzing dürften harte Trainingseinheiten warten. Trainer Dello Buono war nach der Test-Pleite gegen Langengeisling stinksauer.

Palzing – Gianluca Dello Buono, der Trainer des SVA Palzing, war nach dem Vorbereitungsspiel beim FC Langengeisling bedient. Mit 0:4 (0:2) ist seine Mannschaft im Duell der Fußball-Bezirksligisten unter die Räder gekommen – es war ein besorgniserregender Auftritt am Faschingswochenende. „Wir waren als Fußballer verkleidet“, meinte Dello Buono, der außerdem warnte: „Wenn wir so aus der Winterpause starten, werfen wir unsere Minimalchance auf den Klassenerhalt weg.“

„Die erste Hälfte war eine Katastrophe. Ich war stinksauer – und bin es immer noch.“

Die Palzinger waren in der Anfangsphase quasi nicht auf dem Platz. Sehr zur Freude von Maximilian Birnbeck: Der Stürmer der Langengeislinger schnürte mit Treffern in der ersten und siebten Spielminute früh einen Doppelpack. Der SVA kassierte zwar vor der Halbzeitpause keinen weiteren Gegentreffer, am Fazit von Coach Dello Buono änderte dies aber nichts: „Die erste Hälfte war eine Katastrophe. Ich war stinksauer – und bin es immer noch.“

SVA Palzing: Kapitän Marcel Radlmaier einziger Lichtblick

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Ampertaler. Zwischen der 46. und 80. Minute hielt das Schlusslicht der Bezirksliga Nord dagegen, für einen Treffer reichte es allerdings nicht. Besser machte es der Gegner: Florian Rupprecht (81.) und Maximilian Maier (87.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Der einzige Lichtblick beim SVA Palzing war Kapitän Marcel Radlmaier. „Marcel hat wie immer Normalform gezeigt“, lobte Dello Buono seinen Mittelfeldchef. Doch Radlmaier allein wird nicht reichen, um den Abstieg abzuwenden. (stm)