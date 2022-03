SV Pulling: Trainermangel im Nachwuchsbereich

Teilen

Die treuen Mitglieder sind in Corona-Zeiten das Rückgrat des Vereins: (v. l.) Hans Krimmer (50 Jahre beim SVP), Peter Braun (40), Elvira Scherbaum (50), Hans Ratzek (50), Stefanie Riedmayr (50), Stephan Ratzek (50), Walburga Neuhart (50), Birgit Rüdrich (20), Rita Eckardt (50), Markus Grimm (50), 2. Vorsitzende Claudia Humplmaier und Peter Lankes (60). © Fischer

Der SV Pulling sucht weiterhin nach Verstärkung für das Trainerteam im Nachwuchsbereich. Derweil steht ein Wechsel in der Fußball-Abteilungsleitung bevor.

Pulling – Der SV Pulling hat weiterhin mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Neben einem Rückgang bei den Mitgliederzahlen wird die Personaldecke bei der Ersten und Zweiten Fußballmannschaft langsam dünn. Zudem fehlt es im Nachwuchsbereich an Trainern.

Der SV Pulling muss wohl etwas kleinere Brötchen backen. Aktuell verzeichnet der Verein zwar noch einen Überschuss von knapp 9000 Euro, im laufenden Jahr wird man einer Prognose zufolge aber wohl ein Minus von 7000 Euro einfahren. Da trifft es sich gut, dass der Club über eine Vielzahl an treuen Mitgliedern verfügt. Die Ehrungen stellten dann auch einen Höhepunkt bei der zweiten Jahreshauptversammlung innerhalb von fünf Monaten dar. Wegen der Pandemie hatte sich der Turnus verschoben.

Corona-Pandemie: „Wir sind gut davongekommen.“

Der finanzielle Spielraum ist beim SVP eng. Mehr als ein neuer Treppenabgang und eine kleine Tribüne für etwa 15 000 Euro ist wohl in nächster Zeit nicht drin. Der Jahresbericht, den Vizevereinschefin Claudia Humplmaier und 3. Vorsitzender Ulrich Budweiser vorlegten, hatte aber auch seine positiven Seiten: „Wir sind gut davongekommen“, betonte Budweiser in Anbetracht dessen, dass in jüngster Zeit nur 16 Mitglieder den Verein verlassen hätten. Aktuell zählt der SV Pulling noch 460 Mitglieder. Im Jahr 2019 waren es noch über 540.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Probleme bereitet der Trainermangel im Jugendfußballbereich. Co-Abteilungsleiterin Victoria Humplmaier verwies darauf, dass die 19 Teams, über die man innerhalb einer Spielgemeinschaft mit dem SC Massenhausen verfügt, von 14 Trainern betreut würden. Davon seien jedoch nur fünf vom SV Pulling. „Wir suchen immer nach Verstärkung für unser Trainerteam“, erläuterte Humplmaier. Als erfreulich bezeichnete sie es, dass zuletzt vier A-Jugendspieler den Sprung in den Erwachsenenbereich geschafft haben.

Ein Effekt, auf den Abteilungsleiter Dominik Grimm auch weiterhin hofft. Denn immerhin lasse die Personalsituation bei der Ersten und Zweiten Mannschaft zu wünschen übrig. Dem Kader der „Ersten“ gehören derzeit 19 Spieler an, die Reserve muss gar mit 14 auskommen. „Die Saison ist nur mit Aushilfen stemmbar“, sagte Grimm. Die Integration von A-Junioren erachtete er deshalb für zwingend notwendig.

Trainerwechsel im Sommer

Als Ziel für beide Teams gab Grimm den Klassenerhalt aus. Die „Erste“ kickt in der A-Klasse, die Zweite in der B-Klasse. Am Ende kündigte er noch „einen Wechsel in der Abteilungsleitung“ an: Wie bereits intern verlautbart, werde er sich aus der Verantwortung zurückziehen. Neuer Spartenchef wird Grimm zufolge Thomas Pellmeyer. Auch ein Trainerwechsel steht bald an: Andreas „Stifti“ Eckardt übernimmt ab Sommer das Training der Ersten. Er tritt die Nachfolge von Günter Dietz an.

Lesen Sie auch Selenskyj fordert Putins Soldaten zur Fahnenflucht auf: „Hatten sie nicht erwartet“ Der Widerstand der Ukrainer zeigt Wirkung auf Putin, ist sich ihr Präsident Selenskyj sicher. Bringen neue Ukraine-Russland-Verhandlungen einen Fortschritt? Der News-Ticker. Selenskyj fordert Putins Soldaten zur Fahnenflucht auf: „Hatten sie nicht erwartet“ Ukraine-Krieg: Experte sieht eigene Motive für Schröder bei Putin - Ex-Kanzler plant wohl nächste Schritte Gerhard Schröder könnte als Friedensvermittler im Ukraine-Konflikt auftreten. Doch der Altkanzler war zuletzt scharf in die Kritik geraten. Resultate könnte es am Samstag geben. Ukraine-Krieg: Experte sieht eigene Motive für Schröder bei Putin - Ex-Kanzler plant wohl nächste Schritte

Nahezu reibungslos läuft es laut Abteilungsleiterin Barbara Marec im Bereich Fitness & Breitensport. Demnach sind Kurse wie „Rebeccas Kinderturnen“ oder „Fit und gesund – ein Leben lang“ gut besucht. Besonders frequentiert sind „Renates Yoga-Kurse“. Hart getroffen hat es die Stockschützen im Winter 2021/22: Wie Abteilungsleiter Thomas Eisenmann bedauerte, musste der SVP die Teilnahme an der Meisterschaft wegen eines Corona-Falls kurzfristig absagen. Neben Strafzahlungen hatte das einen doppelten Zwangsabstieg von der Bezirksliga in die Kreisliga zur Folge.

Alexander Fischer

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.