Spitzenreiter Kranzberg festigt Tabellenführung mit 2:0-Erfolg über SV Marzling

Umstrittene Rote Karte gegen SV Kranzberg

Die Vorgeschichte war schnell erklärt: Marzling musste punkten, um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren. Kranzberg könnte sich mit einem Sieg einen Verfolger vom Hals schaffen – und so sollte es auch kommen.

SV Kranzberg – SV Marzling 2:0 (0:0). Einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der Marzling sogar leichtes spielerisches Übergewicht hatte, folgte eine souveräne des SVK. Dazu beigetragen hat sicherlich auch eine umstrittene Schiedsrichter-Entscheidung. David von Dehn wurde in der 54. Minute mit Glatt-Rot zum Duschen geschickt, nachdem er Florian Hauner im Strafraum zu Boden „geschoben“ hat, wie Stephan Schikowski, Pressesprecher des SV Kranzberg, berichtet. Schikowski weiter: „Meiner Meinung nach ist das keine Rote.“ Aber klar: „Das war der Knackpunkt im Spiel.“ Felix Hengge ließ sich nicht zweimal bitten und versenkte den Strafstoß. Nur zehn Minuten später legte Stefan Schleypen mit dem 2:0 nach – ein Torwartfehler begünstigte den Treffer. In der Folge ließ Kranzberg Ball und Gegner laufen und spielte die Uhr souverän herunter.