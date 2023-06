SV Vötting bereit für den doppelten Titelshowdown

Volle Kraft voraus: Die Vöttingerinnen um Doppeltorschützin Anna Lösch (am Ball) schossen sich beim 5:1 gegen Steinsdorf für das spannende Saisonfinale warm. © Lehmann

Die Fußballerinnen des SV Vötting haben gegen Steinsdorf ihre Hausaufgaben gemacht. Jetzt geht’s zweimal gegen den Tabellenführer und um den Meistertitel.

Vötting – Mit einem deutlichen 5:1 (3:0)-Erfolg gegen die SF Steinsdorf haben sich die Fußballerinnen des SV Vötting für den großen Titelshowdown in der Kreisklasse warmgeschossen. Denn im Saisonfinale trifft das Team nun gleich zweimal hintereinander auf den aktuellen Tabellenführer SG Manching/Geisenfeld und hat dabei die Chance, sich zum Meister zu küren. Derzeit hat der SVV als Zweiter einen Zähler Rückstand auf die SG.

Gegen Steinsdorf nutzten die Vöttingerinnen ihre Möglichkeiten eiskalt aus. Erst verwertete Emily Kießling einen Diagonalball ihrer Schwester Blanca zur Führung (12.), ehe Anna Lösch mit einem Doppelpack noch vor der Pause auf 3:0 erhöhte (24./38.). Auch vom Gästetreffer in der 61. Minute ließen sich die Kiesweihermädels nicht großartig verunsichern, sondern schlugen sofort zurück: Nach einer Flanke stand Maya Hauptmann goldrichtig und netzte zum 4:1 ein (65.). Sarah Lauterwald sorgte dann kurz vor Schluss noch für den 5:1-Endstand (87.).

SV Vötting braucht vier Punkte im Titel-Doubleheader

Auf diese hervorragende Leistung will das Team nun in den letzten beiden Saisonpartien gegen Manching/Geisenfeld anknüpfen. Lediglich ein Punkt trennt die Elf von Trainer Thomas Stable vom Tabellenführer, der am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr in Vötting seine Visitenkarte abgibt, ehe es dann am Samstag um 17 Uhr in Geisenfeld zum finalen Showdown um den Titel kommen soll. Ein Sieg und ein Remis würden dem SVV zur Meisterschaft reichen. Doch der Trainer möchte lieber zweimal gewinnen. Denn in der Hinrunde – in der Kreisklasse spielen die Teams in dieser Saison dreimal gegeneinander – gewann sein Team bei der SG mit 3:0. „Wir hatten sie sehr gut im Griff.“, sagt Stable. „Wir wollen also Gas geben und auf jeden Fall auch dort drei Punkte holen.“

Wird die Abschlussfeier zur Meisterfete?

So könnte aus der für Samstag geplanten Abschlussfeier sogar noch eine Meisterfete werden. Mit dem Aufstieg in die Kreisliga würden die Vöttingerinnen aber auch einer Spielzeit in der künftig niedrigsten Damenliga entgehen, in der Partien im Flex-Modus Neun-gegen-Neun drohen. Die A-Klasse wird nach dieser Saison aufgelöst.

