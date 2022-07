SV Vötting begrüßt Sportprominenz bei BFV-Ü-Cups - Omilade und Lehmann kicken beim FCB mit

Bis ins Viertelfinale schaffte es die Ü40-Mannschaft des Ausrichters SV Vötting. © Oldenburg-Balden

Der SV Vötting empfing mehrere Dutzend Teams, darunter auch Ex-Profis, im Rahmen des BFV-Ü-Cups und stellte ein gut organisiertes Turnier auf die Beine.

Vötting – Es war viel los auf dem Gelände des SV Vötting: Knapp 30 Männerteams von der Ü 40 bis zur Ü 60 und am Ende auch die Ü35-Frauen waren am Samstag bei den BFV-Ü-Cups am Start, um ihre Bayerischen Meister zu ermitteln. Nach spannenden Spielen teilten der FC Fürstenfeldbruck und der FC Bayern München die vier Titel unter sich auf. Aber auch die drei Landkreis-Mannschaften konnten sich in Szene setzen.

Die Ü60-Kicker des FC Bayern gewannen das Finalspiel gegen die SG Oberföhring mit 2:1. Dritter wurde die SG Dornach, die sich gegen die SG Gartenstadt Trudering mit 4:1 durchsetzte. Auch bei den Damen waren die Vertreterinnen des Rekordmeisters top – dank des 5:2-Siegs gegen den ESV Penzberg. Für den ESV waren Fußballerinnen aus verschiedenen Clubs aufgelaufen und nutzten die Möglichkeit, einmal gemeinsam zu kicken. Denn Ü35-Partien sind rar gesät – es gibt keine Liga und kaum Vereine, die eine Frauen-AH im Spielbetrieb haben.

Ex-Profi-Spielerinnen des FC Bayern München geben sich die Ehre bei BFV-Ü-Cups in Vötting

Bei den Damen des FC Bayern München zogen insbesondere Navina Omilade und Kathrin Lehmann die Blicke auf sich. Omilade war als Mittelfeldakteurin von 1998 bis 2013 in der Bundesliga und von 2001 bis 2010 in der A-Nationalmannschaft aktiv. Sie gewann unter anderem 2001 und 2005 die Europameisterschaft und holte 2004 mit dem deutschen Team Bronze bei Olympia.

Und Kathrin Lehmann? Die ist Deutsch-Schweizerin und Inhaberin eines besonderen Rekords: Sie ist nicht nur als Fußballerin unterwegs gewesen, sondern stand auch beim Eishockey erfolgreich auf den Kufen. Als einzige Spielerin in Deutschlands Sportgeschichte gelang es ihr, in der höchsten Fußball- und Eishockey-Liga ein Tor zu erzielen. Beide Frauen sind derzeit als Expertinnen für den Damenfußball in den Medien zu sehen, unter anderem beim ZDF.

Schmucke Goldmedaillen sicherten sich die Ü35-Damen des FC Bayern um Navina Omilade (stehend, r.) und Keeperin Kathrin Lehmann. © Oldenburg-Balden

Die Titel bei den Ü40- und Ü50-Finalspielen zogen die Kicker des FC Fürstenfeldbruck an Land. Im Ü50-Endspiel trafen die Brucker Senioren und der FC Bayern aufeinander: Nach 15 torlosen Minuten ging es ins Achtmeterschießen – und hier hatten die Fürstenfeldbrucker, von denen ein Großteil früher beim FCB bei den „Alten Herren“ gespielt hatte, das Glück auf ihrer Seite und siegten mit 4:3.

Für eine dicke Überraschung sorgten die Langenpreisinger: Das Ü40-Team aus dem Landkreis Erding gewann im Halbfinale im Achtmeterschießen mit 3:2 gegen den FC Stätzling und zog ins Endspiel ein. Dort hatten sie gegen Fürstenfeldbruck auch einige Chancen, doch der FCF war konditionell besser aufgestellt und hatte mit 3:0 die Nase vorne. Die Langenpreisinger konnten allerdings hoch erhobenen Hauptes den Platz verlassen: Sie hatten gekämpft und trotz kleinerer Verletzungen ihr Bestes gegeben. Apropos, Blessuren: Da gab es glücklicherweise nur kleinere, keine schwerwiegenden. Die insgesamt acht Schiedsrichter, betonte der Unparteiische Gerhard Bille vom FC Neufahrn, seien sehr zufrieden mit dem Turnier und der größtenteils fairen Spielweise gewesen. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Vöttings Vorsitzender Schappert: „Sind stolz, ein so großes Turnier erfolgreich ausgerichtet zu haben“

Ein großer Gewinner war jedoch auch der Ausrichterverein: Die Organisatoren des SV Vötting hatten alles gegeben, um Fußballern, Funktionären und Zuschauern einen schönen Turniertag zu bieten. Allerdings mussten die Offiziellen des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) mehrfach die Spielpläne ändern, weil sich nach und nach herausstellte, dass einige Teams doch nicht erschienen waren. Trotzdem war SVV-Vorsitzender Markus Schappert mehr als angetan: „Dank der vielen Helfer hat alles gut geklappt. Wir als SV Vötting sind stolz, ein so großes Turnier erfolgreich ausgerichtet zu haben. Und auch mit der Leistung unserer Mannschaft können wir zufrieden sein.“ Die Ü 40 des SV Vötting hatte es bis ins Viertelfinale geschafft, wurde dort aber vom späteren Sieger Fürstenfeldbruck mit 2:0 bezwungen.

„Endstation Halbfinale“ hieß es derweil für die Ü40-Senioren des VfB Hallbergmoos: Sie verloren mit 0:2 gegen die SG Johannis/Boxdorf. Für die Ü 50 des VfB reichte es nach der Gruppenphase hingegen nur zum Match um Platz sieben. Dort gewann sie mit 2:0 gegen den FSV Landau. Hallbergs Held des Tages war Jeff Zhou: Ihm gelang bei der 1:4-Niederlage gegen den FC Bayern München ein Tor. VON CHRISTIANE OLDENBURG-BALDEN

