SV Vötting empfängt den TSV Nandlstadt: Wer bleibt ungeschlagen?

Der TSV Nandlstadt (blau-schwarz) möchte in der Kreisklasse weiterhin ungeschlagen bleiben. © michalek

Der TSV Nandlstadt und der SV Vötting eröffnen schon am Donnerstag den vierten Spieltag in der Kreisklasse. Beide wollen sich dauerhaft oben festsetzen.

Der Kreisklassen-Vierte vom SV Vötting-Weihenstephan empfängt den fünfplatzierten TSV Nandlstadt am morgigen Donnerstag um 20 Uhr zum Auftaktpartie des vierten Spieltags. Die Gemütslage der beiden Kontrahenten ist nach den jüngsten Ergebnissen unterschiedlich: Während die Gastgeber beim 2:1-Erfolg in Marzling den dritten Sieg im dritten Spiel einfahren konnten, musste sich Nandlstadt vor heimischer Kulisse im Hallertauer Derby gegen den TSV Au mit einem 1:1 begnügen.

TSV Nandlstadt will nach ärgerlichem Remis im Derby nun wieder dreifach punkten.

„Der Punkt gegen Au ist für uns wie eine Niederlage“, befindet TSV-Trainer Mario Tafelmaier. Sein Team hatte die Partie in den ersten 65 Minuten größtenteils im Griff, ging vor der Pause in Führung, kassierte aber nach einem individuellen Fehler den Ausgleich. Am Ende hatte der TSV alle Hände voll zu tun, das Unentschieden nach Hause zu bringen. Nun erwartet der Coach, dass seine Mannschaft gegen robuste Vöttinger eine Reaktion zeigt: also vorne die sich bietenden Chancen konsequent nutzt und hinten Keeper Lukas Schütt als sicherer Rückhalt wieder zu Null spielt.

SVV-Coach Maximilian Peschek war vergangene Woche in Marzling mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das Spiel seiner Mannschaft war aber nicht so souverän, wie er es sich gewünscht hätte. Der Gegner hatte von Beginn an häufiger den Ball, war in der zweiten Halbzeit sogar druckvoller. Am Ende hätte sich der Tabellenvierte über ein Unentschieden nicht beschweren können. Doch zwei Tore von Vöttings Top-Torjäger Daniel Busch reichten zum knappen 2:1-Sieg und sorgen weiterhin für eine weiße Weste. Kein Wunder also, dass Trainer Peschek auch dem Duell gegen Marzling gelassen entgegensieht: „Wir werden nichts Verrücktes machen, weil Nandlstadt kommt. Wir haben da ein schönes Spiel vor der Brust und darauf freuen wir uns.“ VON JOSEF FUCHS