Hartplatz mit Flutlicht statt dritter Fußballplatz beim SV Vötting?

Teilen

Treue Mitglieder wurden in der Versammlung des SVV ausgezeichnet: (v. l.) Michael Gühl (15 Jahre im Verein), Annerose Halsbeck (40), Karl Mair (50), Barbara Rauscher (50), Peter Rauscher (50), Vorsitzender Markus Schappert, Wilhelm Setzer (40), Rudolf Ebner (65), Martin Neuhauser (70), Erwin Schwitthale (40) und Sportreferent Jürgen Mieskes. Foto: Fischer © Fischer

Der SV Vötting stand im Oktober 2021 ohne Vorstandschaft da und lief Gefahr, aufgelöst zu werden. Nun hat sich die Lage spürbar entspannt.

Vötting – Der Verein fand nach den Neuwahlen im Januar wieder in die Spur und befindet sich auf einem guten Weg. Das war jedenfalls der Konsens in der Jahreshauptversammlung, die am Freitag im wiederbelebten Sportheim stattfand. Womit der erste Erfolg genannt ist, den die neue Führungsriege unter der Leitung von Vereinschef Markus Schappert für sich verbuchen kann.

Dass man mit dem neuen Pächter der SVV-Sportgaststätte, Ignazio Falco, und seinem Team einen guten Griff getan hat, war nach der umfassenden Neugestaltung des Lokals unstrittig. Nicht die einzige positive Entwicklung, auf die Schappert in seinem Rechenschaftsbericht hinwies. So habe man „in kürzester Zeit alle Abteilungen mit Abteilungsleitern besetzen können“, erläuterte der SVV-Vorsitzende im Beisein von 60 Mitgliedern. Man habe viele Verantwortungsbereiche aufgeteilt und verfüge nun etwa über einen Schlüsselwart, einen Platzwart und einen Arbeitsdienstkoordinator, die in Eigenverantwortung tätig seien.

Zu den Baustellen, die man in Angriff genommen habe, zählte Schappert auch „unser geliebtes altes Sportheim“. Das Gebäude sei in einem dermaßen maroden Zustand gewesen, dass man schon überlegt habe, es abzureißen. Dann habe man sich aber eines Besseren besonnen und es in Eigenregie umgebaut. Nun könne es sogar als Party-Location vermietet werden. Apropos Party: Schappert sprach die illegalen Feiern am Vöttinger Weiher an, die dem Club massive Probleme bereiten und hohe Kosten verursachen würden. Es würden Zäune eingerissen und Wände beschmiert. Womit Schappert bei den weniger erfreulichen Dingen angekommen war: An erster Stelle nannte er den lang ersehnten dritten Fußballplatz, für den es seitens der Stadt jedoch immer noch keinen konkreten Lösungsvorschlag gibt.

Sportgelände im Hochwasserschutzgebiet

Da war Jürgen Mieskes, der Sportreferent der Stadt Freising, gefragt. In Bezug auf den Vandalismus schlug er vor, das Sportgelände des SVV entsprechend einzuzäunen. Für den dringend benötigten dritten Fußballplatz brauche es noch Geduld. Laut Schappert ist inzwischen ein Hartplatz mit Flutlicht im Gespräch, bei dem aber noch niemand wisse, wo er hinkommt. Der Sportreferent verwies darauf, dass sich der Bereich um das Sportgelände im Hochwasserschutzgebiet befindet. Man sei aber schon „einen Schritt weiter“, ziehe seitens der Stadt fünf Standorte in Betracht. „Vötting ist einer davon, ihr seid noch im Rennen.“

Die Berichte aus den Abteilungen fielen nach der überwundenen, coronabedingten Durststrecke durchweg ziemlich positiv aus. Mit zu den wichtigsten Punkten auf der Agenda zählte die Reform des Arbeitsdiensts: Ein neues Modell sieht vor, dass „alle Mitglieder zwischen dem 16. und 60. Lebensjahr jedes Jahr fünf Arbeitsstunden leisten müssen. Für den Arbeitsdienst wird eine Gebühr von 60 Euro mit dem Beitrag erhoben. Bei Ableistung des Arbeitsdiensts wird die Gebühr am Jahresende wieder zurückgezahlt. Das gilt für alle Abteilungen. Die Versammlung hat das mit 59 Ja-Stimmen und einer Enthaltung so beschlossen. Ein Vertrauensbeweis für die neue Linie der Vorstandschaft. (Alexander Fischer)